Daniel Uzcátegui: “Daré lo mejor de mí, para seguir representando muy bien el gentilicio venezolano”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de una larga trayectoria como periodista, productor y presentador en el magazine de Venevisión, Portada´s, tomó una de las decisiones que transformó su vida: emigrar a Guatemala, en búsqueda de nuevas experiencias y oportunidades. Las lágrimas han sido parte del proceso, pero los logros son el fruto de múltiples sacrificios que —hoy en día— representan una nueva historia de transformación y profesionalismo. Humildad, riesgo y valentía son las palabras que lo identifican, en cada paso que da.

Por: Geraldine González

Entre cambios y retos, ha logrado incursionar en espacios de Guatevisión, como en «Viva La Mañana», donde conduce y produce el segmento semanal, «Bajo La Lupa», en compañía de dos presentadores guatemaltecos. Además, su pasión por conocer nuevas tierras y culturas le ha permitido realizar reportajes para Univisión y el canal televisivo de España, Telecinco. Aunque actualmente reside en el país centroamericano, sigue presente en especiales de las pantallas de Portada´s y Venevisión Plus.

En conjunto con la preparación que amerita el medio artístico, sigue apostando por el aprendizaje constante y el éxito de su carrera —en el país donde se encuentre— sin dejar a un lado el gentilicio venezolano que lo caracteriza.

Si bien es cierto, migrar y comenzar desde cero no es tarea fácil, y más cuando se tiene reconocimiento y un camino recorrido en la televisión nacional. ¿A qué cambios has tenido que enfrentarte y de qué manera se ha visto afectado el ego?

«No fue fácil tomar la decisión, pero siempre tuve en mente algo que me dijo una amiga un día: “Uno solo deja aquello que es capaz de volver a tener”, y tenía razón. Llevo dos años en Guatemala y ya al tercer mes aparecía en la televisión de aquí. Comencé en canal pequeño y, rápidamente, conseguí una oportunidad en Guatevisión —uno de los más grandes del país. No es fácil comenzar desde cero, pero no me dio pena pedir una cita, llevar mi computadora y mostrar el portafolio que tenía en un pendrive. No me conocían, pero me dieron una oportunidad y siento que la estoy aprovechando».

De ser uno de los presentadores de Portada´s, al Daniel Uzcátegui de ahora, ¿qué tanto ha cambiado tu vida?, ¿cómo te defines actualmente?

«He aprendido mucho. Cuando llegué, no tenía un editor —como en Venevisión— ni podía pagarme uno, así que tomé un curso y ahora produzco todos mis reportajes y piezas. En otro aspecto que cambié es que me importa menos el “qué dirán”. Siento que nací de nuevo, como cuando se quemó mi casa. Lloré varias veces, lo reconozco, sobre todo cuando murió mi papá y no pude estar ahí. Me siento satisfecho. Me demostré que soy más valiente de lo que pensaba».

¿Qué diferencia hay entre la industria televisiva guatemalteca y la venezolana?

«Muchas. Aquí no son ni apasionados por el mundo de los certámenes de belleza —como en Venezuela— ni por las noticias faranduleras. He tenido que desarrollar conceptos atractivos que han funcionado muy bien, como mi sección de investigación, «Bajo La Lupa», sobre los secretos del mundo del entretenimiento. Los “chapines” (gentilicio de los guatemaltecos) ven muchas telenovelas y les encantaban las de Venezuela. Ahora que me conocen, un poco más, me piden que pronuncie la frase: “cónchale, vale”, les encanta porque la oían en las novelas. Aquí vendían la Revista Ronda, así que nos conocen bien y extrañan los teledramas venezolanos».

En tus redes sociales, has mostrado lo que has venido realizando desde tu llegada a Guatemala: has estado en la búsqueda de nuevas oportunidades y, de hecho, has tenido participaciones en Guatevisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

«Mi primera aparición en Guatevisión se la debo a Maite Delgado, fue, sin saberlo, mi hada madrina. Cuando llegué, el canal celebraba su décimo quinto aniversario y emitieron un especial, recordando la programación de sus comienzos. Lo vi y de inmediato le escribí, pues aquí pasaron “Maite internacional” y sería un bonito reencuentro con el público. Me dio una entrevista fantástica, que repitieron tres veces. Luego vi que estaban pasando “La Ley del Corazón” y contacté a Luciano D´Alessandro, que me ayudó a hacer un especial con el elenco protagónico. Poco a poco fui ganando más espacio en Guatevisión. Ahora, presento mi propia sección, doy las noticias de entretenimiento y participo en programas especiales, como en el que imité a Luis Fonsi».

Daniel, ¿por qué elegir Guatemala y no, tal vez, apostar por la televisión mexicana?

«Aparte de algunas razones personales, escogí Guatemala porque es una buena base de operaciones para viajar a hacer entrevistas, además, aquí vienen muchos artistas. No descarto la idea de tocar puertas en México en el dos mil veinte y, más ahora, que Marjorie de Sousa volvió a Televisa y me invitó a verla. Ya veremos qué nuevos planes tiene Dios para mí».

¿Hasta dónde quieres llegar en la industria?

«Siempre hablo con Kerly Ruíz acerca de la idea de volver a juntarnos, para hacer algo juntos. Somos amigos e hicimos una buena dupla profesional. Lo conversamos largo y tendido —cuando nos vimos en Nueva York— pero para eso tendría que irme a vivir a Miami y, por ahora, no está en mis planes. Si hablamos de sueños, me encantaría tomar el testigo en los programas de entretenimiento que conduce y produce Juan Carlos Arciniegas».

Háblanos de «KitaPenas Books & Bistro». ¿Qué es? ¿Cuál es tu labor allí?

«”KitaPenas Books & Bistro” es un sueño y un proyecto hermoso en el que participo y al que estoy dedicando muchas horas de mi vida. Es una librería temática —la primera de Guatemala— en la que los personajes se escapan de los libros y le hacen vivir al público una experiencia incomparable. ¿Qué hago? De todo, porque, cuando se emprende, hay que meterle el pecho a lo que salga. Un día puedo estar horneando postres y, al otro, atendiendo al público, haciendo recomendaciones literarias, o contando cuentos para niños».

¿Qué proyectos tienes para el próximo año? ¿Seguirás en Guatemala?

«En el dos mil veinte, me encantaría volver a Venezuela, abrazar a mis sobrinos, a mis hermanos, al resto de la mi familia y a todos mis amigos. Si Dios no tiene otra cosa prevista, pienso que continuaré viviendo en “Guate”, dando lo mejor de mí, para seguir representado muy bien el gentilicio venezolano».

NP.