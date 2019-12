La policía de Daytona Beach investiga un posible caso de secuestro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Departamento de Policía de Daytona Beach dijo que los oficiales están investigando un posible caso de secuestro.

Por ClickOrlando

La policía publicó fotos de un posible sospechoso y una posible víctima.

Los investigadores dijeron que los oficiales creen que un hombre forzó físicamente a la mujer a usar una Sonata Hyundai azul claro o plateada alrededor de las 4:42 pm cerca de la intersección de North Keech Street y Avery Street.

We are working an active investigation involving the female in the photo.

Any help to identify the female or male to check on her well-being would be appreciated. https://t.co/8r9mwf8Z0g

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) December 27, 2019