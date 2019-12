Cristiano Ronaldo: Cuando me retire del fútbol quiero reanudar mis estudios

Posteado en: Deportes, Titulares

A juzgar por sus rendimiento, el retiro podría estar lejos. Pero Cristiano Ronaldo está cerca de cumplir 35 años (el próximo cinco de febrero) y los interrogantes sobre su futuro lo persiguen. El astro portugués de la Juventus FC sabre que atraviesa los últimos años de su trayectoria deportiva profesional y tiene claro lo que quiere para después.

En su visita a Dubai, donde recibirá por sexta vez en su carrera el Oscar de los premios Globe Soccer Awards, el jugador luso reafirmó su desde de jugar al menos cuatro o cinco temporadas más y que cuando se retire del fútbol planea desarrollar una faceta artística: quiere actuar en una película.

“Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años. En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento”, dijo CR7.

Ya en algún momento había dicho que tenía ganas de actuar e insistió con esta idea, aunque ahora también habló sobre profundizar conocimientos a nivel académico: “Cuando me retire del fútbol, ??me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar en una película.”

En su conferencia llevada a cabo en el Madinat Jumeirah Resort de Dubai, Cristiano destacó que “nunca he tenido una mala temporada” en toda su vida y considera que no es casualidad haber tenido éxito en cada lugar que le ha tocado jugar, como por ejemplo Inglaterra, España e Italia.

“No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas. Pero lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie mas que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto”, sentenció.

