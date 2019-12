Las curiosidades para conocer TODO sobre la película que dio origen a la saga de Star Wars

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En 1977 llegaba a los cines una película que nadie imaginó lo importante que sería para la historia del cine: de la mano de George Lucas se estrenó Star Wars o también conocida por mucho tiempo como La Guerra de las Galaxias.

Por: Spoiler Time

Esta cinta no solo ocasionó furor y plantó un grupo de fans GIGANTE, sino que además revolucionó en los setenta la industria del cine ya que se le dio importancia a la ciencia ficción.

Este 2019 se estrenó Episodio IX, y mientras disfrutamos de lo que es el fin de una era, les traemos todo lo que deben saber sobre Star Wars, esa película que en 1977 abrió la puerta a un universo que más de una generación amamos.

– A George Lucas le costó muchísimo poder conseguir financiación: la mayoría de los estudios pensaban que nadie iría a ver la película y que sería un fracaso total…

– Cuando comenzó a pensar la idea para la película, George Lucas escribió un total de 9 guiones diferentes, toda una saga, pero la productora le dijo que solo iban a producir una, y es ahí cuando escogió Una Nueva Esperanza.

– Al momento de estrenarse la película, George Lucas estaba convencido que sería un fracaso influenciado por los malos comentarios de los directivos de los estudios. Luego de la presión que sufrió durante el rodaje, en vez de ir a la premiere se fue a Hawaii junto a su amigo Steven Spielberg, lugar donde comenzaron a idear Indiana Jones and The Raiders of the Lost Ark (1981).

– En un primer momento la película se llamaría Adventures of Luke Starkiller, as taken from the journal of the whills, Saga I: The Star Wars. Durante el rodaje se decidió modificar el apellido de Luke por Skywalker y el título de la película por Star Wars.

– En los primeros borradores del guión, R2-D2 hablaba inglés común aunque no con un vocabulario completo. Finalmente se decidió quitarle los diálogos.

– Al finalizar el rodaje, uno de los primeros montajes fue, por decisión de George Lucas, proyectado para varios directores amigos de Lucas. Entre ellos estaban Brian De Palma y Steven Spielberg.

– Cuando Brian De Palma vio esa proyección pensó que esta era la peor película de la historia. En cambio, a Steven Spielberg no solo le gustó sino que predijo que sería un éxito de taquilla.

– El texto de apertura fue escrito por Brian DePalma: ayudó a Lucas ya que consideraba que le iría mal.

– La escena en la que Luke y Leia se cuelgan de un cable para escapar fue rodada por los mismísimos Mark Hamill y Carrie Fisher ya que, por presupuesto, no utilizaron dobles.

– El gobierno de Túnez, donde se filmó mucho material, le solicitó a George Lucas que apartara lejos de la frontera al reptador de las arenas ya que el gobierno de Libia estaba preocupándose: los libios pensaron que en realidad era un vehículo militar.

– Tanto Harrison Ford como Mark Hamill admitieron que ellos solo se comportaban en el set, o lograban hacerlo, cuando el gran Alec Guinness se hacía presente.

– Durante el desarrollo de esta película George Lucas decidió cobrar menos de su sueldo, pero se aseguró quedarse con los derechos sobre el merchandising del film. Sabemos que fue una GRAN decisión.

– Episodio IV, A New Hope o simplemente Star Wars, como se tituló hasta la existencia de la saga precuela, fue la única película de TODA la saga nominada a Mejor Película en los Oscar.

– También fue el primer film de ciencia ficción que lograse dicha nominación.

– Aunque muchos no se percaten, en la cinta no suena la marcha imperial de Darth Vader ya que todavía no estaba compuesta.

– ¿Recuerdan la escena de Chewbacca en el triturador de desperdicios? Luego de haber rodado este momento no hubo forma de quitarle el olor a basura al traje de Chewie.