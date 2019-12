Muere hispano luego de ser atacado para quitarle 1$

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hispano de 60 años de El Bronx, Nueva York, murió este viernes a causa de las heridas que le provocó la brutal golpiza de los seis atacantes que le robaron un dólar la víspera de Navidad.

Por ElDiarioNY

Juan Fresnada y su esposo Byron Cáceres estaban en el Bronx en la madrugada del 24 de diciembre cuando seis individuos se acercaron a ellos para pedirles dinero. Cuando el matrimonio se negó, los atacantes comenzaron a golpearlos duramente, según informó la policía de Nueva York.

?WANTED?for ROBBERY December 24, 2019 at 1:25 AM, in front of 3273 Third Ave Bronx @NYPD42PCT ?Reward up to $2500?Seen them? Know who they are??Call 1-800-577-TIPS or?DM us!??Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/EsmRkfQNUr

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) December 25, 2019