Así se comprometió el senador Rick Scott para terminar con el régimen de Maduro

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, ratificó su apoyo al movimiento democrático de Venezuela que busca liberarse del régimen de Nicolás Maduro.

“Estoy comprometido con luchar por las personas de Venezuela y a terminar con el régimen de Nicolás Maduro. Estoy orgulloso de que Estados Unidos esté tomando fuertes medidas en contra el genocidio de Maduro”, dijo el representante del estado de la Florida a través de su cuenta personal en Twitter.

Scott afirmó que el pueblo venezolano es valiente y se volvió a comprometer en la lucha que busca la libertad para Venezuela y los pueblos de Latinoamérica.

“Estoy con la gente de Venezuela y siempre lucharé por la libertad y la democracia en América Latina”, concluyó.

Estados Unidos es uno de los principales aliados del gobierno interino de Juan Guaidó, el cual busca sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro y recuperar el país de la crisis humanitaria que está enfrentando.

To the brave people of #Venezuela, many steps were taken this year for democracy and freedom, and you made your voices heard.

But our work is not done. Together, we MUST continue to fight for a new day of freedom for #VZ and I’m committed to supporting you every step of the way. pic.twitter.com/uAy9gft3FJ

— Rick Scott (@SenRickScott) December 29, 2019