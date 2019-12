Isis publica video en el que decapitan a 11 cristianos (VIDEO)

Los terroristas de ISIS han publicado un impactante video de 11 cristianos que fueron decapitados el día de Navidad en Nigeria.

Por: ACN

Los militantes dijeron en un video repugnante que el asesinato en masa fue en venganza por la muerte «de nuestros líderes, incluido Abu Bakr al-Baghdadi».

La Provincia del Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), que incluye partidarios de Boko Haram, lanzó un impactante video de 56 segundos.

Afirmando que muestran la ejecución de sus cautivos, el clip fue producido por el brazo mediático de ISIS “Amaq”, de acuerdo a la BBC.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que estaba profundamente preocupado por los informes de que varios civiles fueron ejecutados; otros secuestrados por un grupo armado en el norte del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

El periodista de conflictos Ahmad Salkida, que monitorea las actividades terroristas en el noreste de Nigeria, escribió: “La decisión de ejecutar a los cautivos fue bastante rápida; abrupta e impactante”.

@realDonaldTrump @BorisJohnson this is Nigeria Muslims saying their prayers before beheading 11 Christians in Nigeria, Northern Nigeria are 99.9% Muslims, they control all military powers in Nigeria they have 4 terror groups in Nigeria, and they are untouchable too. pic.twitter.com/rClahyAvl7

— Chukwujieze Prince (@ChukwujPrince) December 28, 2019