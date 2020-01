Estos son los 19 mejores memes de 2019 en el mundo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Aunque proviene de la biología —el término lo acuñó el teórico Richard Dawkins en El gen egoísta—, el meme es probablemente la producción simbólica más propia de internet y en particular de las redes sociales. Estas ideas que se apoyan en fotos, videos, textos y muta a medida que circula, y circula más cuanto más significados puede encarnar, tiene en general una impronta humorística que se recarga en cada una de sus réplicas.

Por: infobae

Desde los masivos a los de subculturas específicas, los memes brillaron en 2019, trascendiendo fronteras e idiomas. Entre los más populares se destacaron estos 19

Lo llamaron “el desafío de las gomitas”, “el desafío de Adele”, pero se hizo con toda clase de elementos, incluidos el pasto y un ejército de iPhones. Todo comenzó en TikTok, cuando David Kasp?ák puso 200 caramelos blandos con forma de osito en la posición de Adele (uno, sobre una tarima) y a lo largo de un pasillo, y le agregó como banda de sonido una versión en vivo de “Someone Like You”. Adele comienza a cantar “Nevermind / I’ll find…” y le cede el espacio a sus fanáticos, que cantan el resto: “…someone like you. / I wish nothing but the best / for you too”. El video pasa entonces al público de gomitas, o de latas, o de papel de cocina, o muchas otras cosas.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG — chey (@MISSINGEGIRL) May 1, 2019

En uno de los memes más populares de 2019 se ve, a la izquierda, a Taylor Armstrong, de Real Housewifes of Beverly Hills, y a su lado al gato Smudge. Ella grita y él mantiene la calma sentado a la mesa frente a un plato de verduras. Las imágenes no van originalmente juntas: las unió en mayo de 2019 la usuaria de Twitter @missingegirl con el comentario: “Estas dos fotos juntas me hacen perder la cabeza”.

Ese fue el ingreso oficial de Armstrong y Smudge a la fama en internet, donde inspiraron casi un millón de variantes en distintos idiomas. En español la frase de la mujer empieza con “¡Me dijiste que…!”, un reproche lleno de ira, que el gato responde sin perder la sobriedad.

When someone asks me about the guy I called “the love of my life” two weeks ago. pic.twitter.com/ozpiYoGhlI — FamousJulius2020 (@TatyanaJenene) September 14, 2019

La revista Vanity Fair presenta una serie de entrevistas con un detector de mentiras, que siempre resultan divertidas, pero una de ellas se destacó por un momento hilarante: cuando la actriz y cantante Keke Palmer, la estrella de Hustler, no pudo reconocer una foto del ex vicepresidente Dick Cheney. “Odio decirlo, espero no sonar ridícula, pero no sé quién es este hombre. Él podría estar caminando por la calle y yo no me enteraría. Lo siento por este hombre”.

La frase ardió en las redes. “Cuando alguien me pregunta por el tipo al que llamaba el amor de mi vida hace dos semanas”: “Lo siento por este hombre”. “Drew Barrymore en Como si fuera la primera vez: “Lo siento por este hombre”. Muchos compararon el impacto de ese momento de sinceridad de Palmer con aquella mentira histórica que Mariah Carey dijo hace casi dos décadas cuando le preguntaron por su rival Jennifer Lopez: “No sé quién es”. Hoy “Sorry to this man” salió de las redes para encarnar como camiseta en la dimensión física.

It gets better every time I watch it pic.twitter.com/QPRN42x8Xo — AC ? (@annaclairerusso) March 1, 2019

Arrojar a la cara de un bebé una rodaja de queso no está recomendado en ningún libro sobre crianza de niños, pero inició un reto viral que consistió en pegar un tranchete de queso en la cara de personas, perros, gatos y otras criaturas. La tendencia de la lonja de queso tuvo un momento especial en español, con una intervención del video original: “Ignacio + queso = Nacho con queso”. También hubo una recreación de la famosa obra de Francisco de Goya “Saturno devorando a un hijo”, de la serie Pinturas Negras, con queso.

cuando estoy apunto de cruzarme con un perrito en la calle, el dueño cambia de dirección y no puedo acercarme a tocarlo pic.twitter.com/pC84NZ6n7j — vicenta (@kansaita_) November 30, 2019

Con el estreno, en noviembre, de El Mandaloriano, en Disney+, explotaron una enorme cantidad de memes alrededor del personaje de Baby Yoda, a punto tal que se abrió paso entre los más populares de 2019 con apenas un mes de competencia. Si Yoda es el personaje más cool de La guerra de las galaxias, este ser extremadamente dulce de 50 años (una versión bebé) se viralizó como la criatura más adorable del universo. Los homenajes llegaron a incluir el diseño de una versión del cóctel margarita en su honor.

the joker but he laughs like seth rogen pic.twitter.com/KbvMt5Ij7b — ryan (@ryanhzr) October 8, 2019

Además de haber sido un éxito de taquilla, Joker, en la versión de Joaquin Phoenix, marcó tendencia en las redes apenas se estrenó. A diferencia de The Dark Knight (donde lo interpretó Heath Ledger, quien recibió un Oscar póstumo por su trabajo) o el Batman de Tim Burton (donde lo encarnó Jack Nicholson), el Joker que dirigió Todd Phillips se convirtió en un fenómeno de culto.

En junio una página de humor de Facebook creó un evento: “Asaltemos el Área 51, no podrán detenernos a todos”. Se trataba de una broma sobre las instalaciones militares de Nevada, cerradas a los civiles, que llevan ese nombre y cuyos secretos se suponen similares al argumento de Los Expedientes Secretos X. Pero el evento recibió más de dos millones de confirmaciones de asistencia. Además de aconsejar correr como Naruto, el personaje de manga, cuando aparecieran las autoridades, el evento terminó como un festival musical, Alienstock. No hubo detenidos ni abducidos, aunque sí una catarata de memes.

Todo comenzó en TikTok cuando Xiubandrng, un joven chino, inició una campaña sobre la versatilidad de los fideos de ramen para reparar toda clase de cosas: una mesa, un lavabo, un casco, una reja, un jarrón. Si se los trata con un pegamento, se pueden endurecer y aplicar a distintos volúmenes y superficies, y luego lijarlos y pintarlos o enlozarlos. O hacerlos memes sobre cómo reconstruir un corazón roto o cómo reparar la catedral de Notre Dame.

la solution pour réparer Notre Dame pic.twitter.com/FGYGGrKstz — Ben 10 (@buugsbeny) May 16, 2019

La youtuber Quenlin Blackwell publicó en su cuenta de Twitter una secuencia antes/después de ella misma en un estado de angustia y depresión y ya recuperada tras un tratamiento. Su intención era crear conciencia entre los muchos adolescentes y jóvenes que sufren esta clase de trastornos sobre la esperanza de volver a estar bien. Muchas personas le respondieron con imágenes similares de ellas mismas, pero otras unieron la foto de la ex estrella de Vine llorando en el baño con una foto causal de la cuenta de Instagram de Ms. Juicy, de Mujercitas: Atlanta, y así surgió el meme que se viralizó para explicar las demandas de los adolescentes incomprendidos.

a mental health glo up. I’m so proud of myself dude. I literally LOOK healthier pic.twitter.com/9znhU8nZt2 — queen quen (@quenblackwell) May 7, 2019

