Burger King Venezuela abre las puertas a las criptomonedas

Burger King, la famosa cadena de comida rápida, ha firmado una alianza con la plataforma Cryptobuyer para aceptar criptomonedas como forma de pago para sus productos.

Por: CriptoTendencia

Para ello, se utilizará el punto de venta desarrollado por Cryptobuyer, que además servirá como plan piloto para la firma.

La sucursal ubicada en el Sambil Caracas, una de las más grandes del país, ha sido la primera en establecer esta nueva forma de pago.

Gracias a la alianza, Burger King podrá recibir en Venezuela, pagos en criptomonedas como Bitcoin, Dash, Binance Coin, Litecoin, Ethereum, además de la stablecoin Tether.

El novedoso sistema de pago estará disponible en las 40 tiendas Burger King Venezuela, que se espera ocurra en este 2020.

