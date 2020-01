EEUU sanciona a ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba por violar DDHH en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el jueves sanciones al ministro de Defensa de Cuba por presuntas violaciones a los derechos humanos y su apoyo al usurpador, Nicolás Maduro.

lapatilla.com

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington había incluido en su lista negra a Leopoldo Cintra Frías y sus hijos, Deborah Cintra González y Leopoldo Cintra González, en una nueva acción dirigida a La Habana por su apoyo a Maduro.

Debido a las sanciones, tanto el funcionario de la isla como sus hijos no podrán ingresar a Estados Unidos.

Con información de Reuters

Today we designate #Cuba regime official Leopoldo Cintra Frias for his involvement in gross violations of human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime in #Venezuela. We will promote accountability for those who abuse human rights, wherever they may reside.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2020