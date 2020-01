EN VIDEO: Así ocurrió el bombardeo al vehículo donde se trasladaba Soleimani

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un líder proiraní en Irak -el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular o Hashd al Shaabi- y el enviado de Teherán para los asuntos iraquíes, el poderoso general Qasem Soleimani, murieron este viernes en un bombardeo estadounidense en Bagdad tres días después de un ataque a la embajada de Estados Unidos.

Poco después de la muerte del general Soleimani, a cargo de los asuntos iraquíes en el ejército ideológico de la república islámica, y de Abu Mehdi al Muhandis, número dos de Hashd al Shaabi, una coalición de paramilitares mayoritariamente proiraníes y ahora integrados en el Estado iraquí, el Pentágono anunció que el presidente estadounidense Donald Trump, dio la orden de “matar” a Soleimani.

Con información de AFP

#Iraq: Rockets fired at Baghdad airport. Iraqi state TV says top Iran commander Qasem Soleimani killed in #Baghdad attack: U.S. carried out strikes against two targets linked to Iran in Baghdad, U.S. officials tell @Reuters#Baghdadattack pic.twitter.com/XYhP6GTUoC

— Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) January 3, 2020