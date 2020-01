The Witcher de Netflix presenta una sorprendente conexión con Juego de Tronos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Es difícil no comparar The Witcher de Netflix con Game of Thrones de HBO. Después de todo, ambos espectáculos tienen lugar en entornos medievales donde los monstruos son a menudo menos inductores de miedo que las personas. Los fanáticos de ambos shows estarán interesados ??en saber, sin embargo, que hay un poco más de tejido conectivo entre los dos. Vladimir Furdik es el coreógrafo de lucha de The Witcher , ¡pero los fanáticos de Game of Thrones podrían conocerlo mejor como el actor que interpretó a The Night King! Los fanáticos quedaron bastante sorprendidos por la revelación cuando Furdik publicó una foto de él con la actriz de Yennefer, Anya Chalotra.

Comicbook| Traducción del inglés por lapatilla.com

Si bien la actuación de Furdik podría hacerlo más reconocible para los fanáticos, también trabajó detrás de escena en Game of Thrones como coordinador de especialistas durante las primeras cinco temporadas del programa. Furdik llevó ese talento a The Witcher , donde fue responsable de casi todas las peleas en la primera temporada, salvo uno: la pelea de Blaviken (esta secuencia fue coordinada por Wolfgang Stegemann). Dada la fuerza de las escenas de lucha en The Witcher , parece que la presencia de Furdik debería considerarse bienvenida. Desafortunadamente para los fanáticos, el coreógrafo no regresará para la temporada 2. Según Redanian Intelligence , Furdik mencionó muy brevemente su partida a un fan en Instagram, pero no dio detalles adicionales.

With Anya on set, great time. Good person with a big heart. #Yennefer #TheWitcher pic.twitter.com/7kubrE8nWD — Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) December 28, 2019

