EEUU quiere la desescalada tras la muerte de Soleimani, dice Pompeo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo este viernes que Estados Unidos está “comprometido con la desescalada” tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque orquestado por Washington.

“Agradecido de que nuestros aliados reconozcan las continuas amenazas agresivas planteadas por las fuerzas iraníes Al Quds”, escribió en Twitter Pompeo, señalando que conversó del ataque con su par británico Dominic Raab y el responsable de las cuestiones diplomáticas del Partido Comunista Chino (PCC), Yang Jiechi. “Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada”.

“Hablé hoy con el miembro del Politburó chino Yang Jiechi para discutir la decisión de Donald Trump de eliminar a Soleimani en respuesta a las amenazas inminentes a la vida estadounidense. Reiteré nuestro compromiso de desescalar”, escribió el secretario.

Además, Pompeo agregó que “Una vez Discutido con Dominic Raab la reciente decisión de tomar medidas defensivas para eliminar a Qassem Soleimani. Estamos agradecidos de que nuestros aliados reconozcan las continuas amenazas agresivas planteadas por la Fuerza Quds iraní. Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada”.

Según el secretario, también se “Habló con Heiko Maas acerca de la decisión de Donald Trump de tomar medidas defensivas para eliminar a Qassem Soleimani. Alemania también está preocupada por las continuas provocaciones militares del régimen iraní. Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada”.

Con información de AFP

