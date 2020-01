John Bolton felicita a los involucrados en la “eliminación” de Qasem Soleimani

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente de los EEUU, Donald Trump, felicitó a los involucrados en la “eliminación” del general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza élite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, a manos del gobierno de las “barras y las estrellas”.

lapatilla.com

“Felicitaciones a todos los involucrados en la eliminación de Qassem Soleimani. Durante mucho tiempo, este fue un golpe decisivo contra las actividades malignas de la Fuerza Quds de Irán en todo el mundo. Espero que este sea el primer paso para el cambio de régimen en Teherán“, dijo a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Congratulations to all involved in eliminating Qassem Soleimani. Long in the making, this was a decisive blow against Iran's malign Quds Force activities worldwide. Hope this is the first step to regime change in Tehran.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 3, 2020