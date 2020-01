El llanto del cabecilla de Hezbolá al conocer la muerte de Qasem Soleimani (Video)

Hasan Nasrallah, líder de Hezbolá, partido político y paramilitar líbanés catalogado por EEUU como una organización terrorista, expresó sus condolencias a los familiares del general iraní, Qasem Soleimani, ejecutado por una operación militar norteamericana en el Aeropuerto Internacional de Bagdad.

lapatilla.com

“Para continuar en el camino del general Soleimani, izaremos su bandera en todos los campos de batalla”, afirmó Nasrallah a través del portal web Al Manar.

“Dar el castigo apropiado a estos asesinos criminales será responsabilidad y tarea de todos los combatientes de la resistencia en todo el mundo”, enfatizó el vocero del grupo armado libanés.

Además de Soleimani, Abu Mahdi Al-Mohandes, subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Iraq, también fue fulminado por el ataque sorpresa ordenado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Hasan #Nasrallah, the head of #Lebanon's #Hezbollah terrorist organization who is known as "Rat of #Beirut" is crying hard over death of his beloved Qasem #Soleimani. He is threatening #US to retaliation while in-fact he is now hiding in sewer network of Beirut! pic.twitter.com/oaJQ0TIYNs

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020