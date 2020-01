“Por loco y por oler a demonio”: Daniela Alvarado no quiere trabajar más con Jonathan Montenegro

Posteado en: Entretenimiento, Titulares



Durante una nueva entrega del popular programa “Entrevistas que no se publican“, que se difunde a través de YouTube e Instagram, conducido por Irrael Gómez, fue entrevistada Daniela Alvarado, quien habló de su vida personal y de experiencias de sus trabajos en televisión; una de ellas las que vivió mientras grababa la exitosa telenovela “Voltea pa´que te Enamores“, que protagonizó junto a Jonathan Montenegro.

Daniela comenzó explicando: “Este gran amigo, yo lo consideraba un gran amigo, se llenaba la boca delante de la gente en camerinos y con sus parejas, diciendo: “Daniela es una tipa muy frustrada porque yo nunca me la coj##”, y la primera que lo escuche me dije que era mentira, él nunca dijo eso; la segunda vez que lo escucho fue de una persona completamente ajena a esta primera y digo “no puede ser tenga tanta coincidencia”; y ya la tercera vez que lo escucho esta persona no tenía nada que ver ni con esta ni con la otra“.

Seguidamente, Alvarado respondió a la pregunta de si nunca se lo preguntó al mismo Montenegro: “No, porque no me interesa. Yo hice así (despide con la mano), luego que él se separa de Patricia y ella me vuelve a hablar, porque era mi gran amiga y no me hablaba. Finalmente se acerca a mi y me dice: “Daniela es que una de las cosas que Jonathan decía es que tú estabas en contra de nuestra relación y que tú no nos ibas a dejar ser felices”“.

Por otro lado, la venezolana concluyó: “En que momento una persona se inventa todo esto. Nunca Jonathan, que era mi amigo y mi pana, se acercó a mi para echarme los perros y a mi tampoco nunca me gustó. Yo no sé porque yo presiento que él le hizo creer a Juliet Lima que estaba teniendo algo conmigo, cosa que no he conversado con ella. ahí fue cuando dije “este tipo está muy mal de la cabeza”“.

Por si fuera poco, Daniela termino agregando que no quería trabajar más con él por loco y porque además olía a demonio.