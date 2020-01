¡Tercera Guerra Mundial! Así reaccionó la sociedad estadounidense tras el ataque a Irak (tuits)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los políticos, periodistas y artistas estadounidenses no tardaron en reaccionar ante el ataque ordenado por el presidente Donald Trump contra Irak donde murió el general Qasem Soleimani y que promete repercusiones para el país norteamericano. lapatilla.com

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020





“Declaración del vicepresidente Joe Biden sobre el asesinato de Qassem Soleimani

Ningún estadounidense llorará la muerte de Qassem Soleimmi. Mereció ser llevado ante un juez por sus crímenes contra las tropas estadounidenses y miles de inocentes en toda la región. Apoyó el terruño y sembró el caos. Nada de eso niega el hecho de que este es un movimiento enormemente escalador El hombre ya es una región peligrosa. La declaración de Arlministrafion dice que su objetivo es disuadir futuros ataques de Irán, pero esta acción seguramente tendrá el efecto contrario. El presidente Trump acaba de arrojar un cartucho de dinamita en una caja de yesca, y le debe al pueblo estadounidense una explicación de la estrategia y el plan para mantener a salvo a nuestras tropas y al personal de la embajada, nuestra gente y nuestros intereses, tanto aquí como en el extranjero, y a nuestros socios. en toda la región y más allá. No conozco el .telligenee y muchos desconocidos, pero Irán seguramente responderá. Podríamos estar al borde de un conflicto importante en todo el centro de Nash. Espero que la Administración haya pensado en las consecuencias de segundo y tercer orden del camino que han elegido. Pero me temo que esta Administración no ha demostrado en ningún momento la disciplina o la visión a largo plazo necesaria, y lo que está en juego no podría ser mayor”.



I was right about Vietnam. I was right about Iraq. I will do everything in my power to prevent a war with Iran. I apologize to no one. pic.twitter.com/Lna3oBZMKB — Bernie Sanders (@SenSanders) January 3, 2020





“Tenía razón sobre Vietnam. Tenía razón sobre Iraq. Haré todo lo que esté en mi poder para evitar una guerra con Irán. No me disculpo con nadie”.



reposting due to typo FICTION: This is Trumps fault for pulling us out of #IranDeal FACT: Soleimani & Quds Force never stopped trying to kill Americans,before,during or after “deal” The only impact Iran Deal had on Soleimani was providing him more cash to fund his operations — Marco Rubio (@marcorubio) January 3, 2020





“Re-publicar debido a error tipográfico FICCIÓN: Esto es culpa de Trumps por sacarnos de #IranDeal HECHO: Soleimani y la Fuerza Quds nunca dejaron de intentar matar estadounidenses, antes, durante o después del “acuerdo”. El único impacto que Irán Deal tuvo en Soleimani fue proporcionarle más efectivo para financiar sus operaciones”.



Soleimani was responsible for unthinkable violence and world is better off without him. But Congress didn’t authorize and American people don’t want a war with Iran. All steps must now be taken to protect our forces against the almost inevitable escalation and increased risk. https://t.co/Z4HTnScFg7 — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 3, 2020





“Soleimani fue responsable de la violencia impensable y el mundo está mejor sin él. Pero el Congreso no autorizó y los estadounidenses no quieren una guerra con Irán. Ahora se deben tomar todas las medidas para proteger nuestras fuerzas contra la escalada casi inevitable y el aumento del riesgo.



We have a president who has no strategic plan when it comes to Iran and has only made that region less stable and less safe. More thoughts: pic.twitter.com/Cn25X4kOhQ — Cory Booker (@CoryBooker) January 3, 2020





“Tenemos un presidente que no tiene un plan estratégico cuando se trata de Irán y solo ha hecho que esa región sea menos estable y menos segura”.



If Iran’s Qassem Soleimani is dead, then: 1) Every American service member who spent time in Iraq is screaming for joy. Soleimani was a horrific butcherer. 2) Every service member knows the fight w/Iran just escalated to a point where no one can predict what happens next. https://t.co/a1juqSJjQ7 — Bryan Dean Wright (@BryanDeanWright) January 3, 2020





“Si el Qassem Soleimani de Irán está muerto, entonces: 1) Cada miembro del servicio estadounidense que pasó un tiempo en Irak está gritando de alegría. Soleimani era un horrible carnicero. 2) Todos los miembros del servicio saben que la lucha con Irán se intensificó hasta un punto en el que nadie puede predecir lo que sucederá después”.



Tonight we should all say a prayer for Americans at home & abroad who put themselves at risk to protect us. They are in new danger. I hope they and their families will all stay safe. — Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) January 3, 2020





“Esta noche todos deberíamos rezar por los estadounidenses en el país y en el extranjero que se arriesgan a protegernos. Están en nuevo peligro. Espero que ellos y sus familias se mantengan a salvo”.



Ok, so I freaked out because we may have any impending war. Sometimes it’s okay to freak out on those in power. It’s our right. That is what so many Brave soldiers have fought for. That is democracy. I do not want any more American soldiers killed. That’s it. — rose mcgowan (@rosemcgowan) January 3, 2020





“Ok, estoy asustada porque podríamos tener una guerra inminente. A veces está bien asustarse con los que están en el poder. Es nuestro derecho. Por eso han luchado tantos soldados valientes. Eso es democracia. No quiero que maten más soldados estadounidenses. Eso es”,



Who wants to bet $100 Donald has already asked his cabinet if he can send college-educated whites, 18-year-old black men and women, Hispanics, union members and 60-year-old white men to fight his wag the dog war? #WWIII — Brian Ray (@brianrayguitar) January 3, 2020





“¿Quién quiere apostar 100 dólares a que Donald ya le ha preguntado a su gabinete si puede enviar a blancos educados en la universidad, hombres y mujeres negros de 18 años, hispanos, miembros del sindicato y hombres blancos de 60 años para pelear su guerra de perros? #WWIII”



“Hay un tweet para todo. Mierda… Citando a Donald Trump: Para ser elegido, @BarackObama comenzará una guerra con Irán”.



There’s a tweet for everything. Holy shit. https://t.co/q1AstkSzvf — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 3, 2020





OMG! Is this confirmed? If #Suleimani has been killed, troubling what the possible repercussions from #IRAN will be. And my goodness, the deal preventing IRAN from developing nuclear weapons is gone too, right?! Jeez! Welcome to 2020? https://t.co/45nPExxwu3 — Rosie Perez (@rosieperezbklyn) January 3, 2020





“¡DIOS MIO! ¿Está esto confirmado? Si #Suleimani ha sido asesinado, lo que preocupa las posibles repercusiones de #IRAN estarán. Y, Dios mío, el acuerdo para evitar que IRÁN desarrolle armas nucleares también se ha ido, ¿verdad? Dios! Bienvenido a 2020”.



Yes, @realDonaldTrump can start the World War 3 killing a IRGC top commander in #Iraq but a war with #Iran is something the US has been planning since long time! pic.twitter.com/AD7NyHtDXj — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) January 3, 2020





“Si, Donald Trump puede comenzar la Guerra Mundial 3 matando a un comandante superior de IRGC en #Iraq pero una guerra con Iran ¡Es algo que Estados Unidos ha estado planeando desde hace mucho tiempo!”



I'm not implying Trump started a war. I'm saying that a war would be good for his reelection because the establishment loves warhttps://t.co/tGugr56UpR — Tim Pool (@Timcast) January 3, 2020





“No estoy insinuando que Trump comenzó una guerra. Estoy diciendo que una guerra sería buena para su reelección porque al establecimiento le encanta la guerra”, escribió Tim Pool, periodista