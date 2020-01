“Tenemos a 52 sitios iraníes en la mira”, advirtió Trump al régimen de Rohaní

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una severa advertencia ante los planes de venganza del régimen iraní de Hasán Rohaní, trastocado tras la ejecución del general Qasem Soleimani en un operativo sorpresa de un dron norteamericano.

lapatilla.com

“Irán está hablando audazmente sobre atacar ciertos activos de EEUU como venganza por librar al mundo de su líder terrorista que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, sin mencionar a todas las personas que había asesinado durante su vida, incluso recientemente cientos de manifestantes iraníes”, comentó Trump en su cuenta de Twitter.

“Ya estaba atacando nuestra embajada y preparándose para ataques adicionales en otros lugares”, señaló el mandatario norteamericano sobre Soleimani. “Irán no ha sido más que problemas durante muchos años”, reiteró.

A pesar de que en los últimos años Trump se ha dedicado a retirar sus tropas del Medio Oriente y otras locaciones, en esta ocasión no dejó lugar a dudas.

“Dejaré que esto sirva como ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos apuntados a 52 sitios iraníes, algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, SERÁN GOLPEEADOS MUY RÁPIDO Y MUY DURO”, enfatizó Trump.

El presidente de EEUU dijo que el 52 corresponde al número de rehenes que durante más de un año hubo en la embajada estadounidense en Teherán desde finales de 1979.

“¡Estados Unidos no quiere más amenazas!”, sentenció.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020