Canciller iraní: Ha comenzado el fin de la maligna presencia de EEUU en la Asia Occidental

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, ha arremetido contra el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en un tuit publicado este sábado. “Hace 24 horas un payaso arrogante, que se hace pasar por un diplomático, afirmó que la gente estaba bailando en las calles de Irak. Hoy, cientos de miles de nuestros orgullosos hermanos y hermanas iraquíes le han dado su respuesta en todo su territorio [nacional]”, ha escrito Zarif.

Por actualidad.rt.com

Su tuit ha estado acompañado de varias fotos que muestran a numerosas personas sosteniendo banderas iraníes que han salido a las calles en rechazo a la muerte del general Qassem Soleimani en un ataque perpetrado por EE.UU. en Bagdad bajo la dirección del presidente Donald Trump.

“Ha comenzado el fin de la maligna presencia de EE.UU. en la Asia Occidental”, ha concluido.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.

Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.

End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c

— Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2020