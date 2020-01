¿Ha usado EEUU un nuevo y mortífero misil para atacar a Qasem Soleimani?

La eliminación por medio de un ataque con aviones no tripulados del comandante de la Fuerza Quds iraní, el general Qasem Soleimani, y de Abu Mahdi al-Muhandis, comandante adjunto de las milicias del Frente Popular de Movilización (PMF) de Iraq, en las afueras del aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero, puede tener inmensas consecuencias para Oriente Medio, entre ellas la posibilidad de desencadenar una dinámica de escalada que lleve a la guerra.

Por Sebastien Roblin | GalaxiaMilitar.es

Los medios técnicos con los que se efectuaron los mortíferos ataques aéreos estadounidenses contra un convoy del PMF son de una importancia decididamente secundaria, pero el ataque, sin embargo, puede haber dejado evidencia de que el Pentágono empleó una nueva y mortal arma. Mohamed Saleh Alftayeh, analista militar especializado en Oriente Medio, llamó la atención sobre una foto publicada en un grupo iraquí de Facebook que parecía mostrar fragmentos recuperados en el aeropuerto de uno de los misiles utilizados en el ataque.

I do think #US used its newest missile, #JAGM, in assassinating #Soleimani in #Iraq. JAGM, Joint Air-to-Ground Missile, was supposed to go into production in 2019. JAGM has the same motor & warhead of the AGM-114R, but adds radar sensor guidance to the #Hellfire laser guidance. pic.twitter.com/WWRe2PJRCI

— Mohammed S. Alftayeh (@M_S_Alftayeh) January 3, 2020