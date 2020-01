La reina Isabel y su familia posan para LA FOTO que marca el inicio de una nueva década Real

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cuenta oficial de Instagram de la casa real británica, The Royal Family, compartió un retrato reciente de la reina Isabel, quien posó al lado de su hijo el príncipe Carlos, su nieto el príncipe Guillermo y bisnieto el príncipe George, con el fin de extender las felicitaciones por el Año Nuevo a todos sus seguidores y fanáticos.

Por lapatilla.com

La reina Isabel II se reunió con los tres futuros reyes de Inglaterra, el príncipe de Gales, su nieto el duque de Cambridge y el tierno príncipe George -hijo de Guillermo y Kate- con el propósito de posar para una foto del recuerdo que además de inmortalizar el futuro de la corona británica, también marca el inicio de una nueva década.

? To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George.

The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ER5nqBMpz0

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 3, 2020