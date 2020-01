PRIMERAS IMÁGENES: Del ataque con misiles en la Zona Verde de Bagdad, donde se ubica la embajada de EEUU

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Dos proyectiles impactaron el sábado en la Zona Verde de Bagdad, el barrio bajo alta protección donde se encuentra la embajada estadounidense y que el martes fue asaltado por miles de manifestantes favorables a Irán, indicaron responsables de seguridad iraquíes y de la zona.

Por lapatilla.com

Según reportes, los estallidos, cuya causa aún se desconoce, se han registrado en la Zona Verde, donde se ubica la Embajada de EEUU. El ataque bloqueó la carretera que lleva a la Embajada estadounidense, reporta Sky News Arabia.

Previamente, Reuters, citando al Ejército iraquí, informó que varios misiles también cayeron en la Zona Verde de Bagdad, donde se ubica la Embajada de EE.UU., y en su vecindario Jadriya.

“Varios misiles han sido dirigidos a la Plaza de la Celebración y el área de Jadriya en Bagdad, y a la base aérea Balad en la provincia de Salahuddin, sin pérdida de vidas. Más detalles por venir”, comunicó el Ejército.

Por su parte, la milicia Kataib Hezbolá ha advertido a los militares iraquíes que se alejen de las bases estadounidenses a una distancia no menor de 1.000 metros comenzando a partir de este domingo, según recoge el canal Al Mayadeen.

Update: First pictures show the aftermath after rockets fell near Iraq’s heavily-fortified Green Zone in the capital Baghdad. Sirens immediately rang out at the American compound in the area hosting both diplomats and troops, according to sources.https://t.co/dwFQ9PD6G5 pic.twitter.com/WlIFyfhbeo

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 4, 2020