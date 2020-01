Al menos dos cohetes impactaron cerca de la embajada estadounidense en Bagdad (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Por lo menos dos cohetes cayeron este domingo cerca de la embajada estadounidense, ubicada en la Zona Verde de Bagdad, indicaron testigos a la AFP, dos días después del asesinato del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un ataque estadounidense.

Desde fines de octubre, 14 ataques con cohete han tenido como objetivo los intereses estadounidenses en Irak, nunca reivindicados, pero que Estados Unidos atribuye a las brigadas del Hezbolá, facción proiraní que pidió el sábado a los soldados iraquíes alejarse de las tropas estadounidenses, sugiriendo la posibilidad de que fueran blanco de ataques.

AFP

#BREAKING: The first video showing rocket strike of #IRGC backed Kataib Hezbollah at #Baghdad's #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/AdiVs63Mfo

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 5, 2020