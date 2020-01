El Horóscopo de las Mentes Gemelas: Del 6 al 12 de Enero de 2020

Posteado en: Astrologia, Titulares

ARIES

Trabajo: importantes avances en tu profesión o negocio, que dependerán del trabajo en equipo. Procura que comunicación con tus compañeros o socios sea fluida para lograr el éxito. Estarás muy ocupado socializando y conociendo nuevas personas que te ayudarán a lograr tus objetivos.

Finanzas: debes tomar decisiones basadas en la realidad y no en lo que crees, si piensas que o puedes hacerlo sólo busca asesoría de personas que te puedan indicar como hacerlo, de esto dependerá tu avance económico a lo largo del año.

Amor: está será una semana fabulosa a nivel sentimental , podrás llevar una relación estable y en armonía. Si estas sólo es probable que conozcas a una nueva persona, relajate y vive el momento sin pensar a donde te llevara.

Familia y amistades: estarás tan ocupado y cansado que te mantendrás algo alejado de tu familia y amigos, el mejor consejo que podemos darte es que no descuides lo que es realmente importante: los afectos y la compañía de los seres queridos.

Número de suerte: 1, 15 y 22

TAURO

Trabajo: para que puedas destacar esta semana y lograr tus objetivos profesionales es necesario que tengas mente propia y actúes independientemente, si no encuentras apoyo en los demás, pero tu crees firmemente en tus ideales, defiéndelos hasta lograr el éxito deseado.

Finanzas: tu economía podría estar un poco afectada, apegate a un presupuesto limitado para evitar gastos innecesarios y procura no hacer grandes inversiones y mucho menos firmar papeles legales que te amarren a una deuda a largo plazo.

Amor: a pesar de los problemas que pueden presentarte entre tu y tu pareja este será un mes bastante tranquilo, aprovecha cada momento libre para compartir juntos e intenta hacerle sentir lo mucho que le amas. Si estas soltero o soltera tiendes a conocer a alguien especial a finales de mes.

Familia y amistades: no será tu mejor momento en el aspecto familiar, todo dependerá de tu actitud con ellos, deja pasar las cosas sin complicarte en discusiones inútiles. Ten paciencia y actúa con inteligencia.

Número de suerte: 8, 11 y 20

GÉMINIS

Trabajo: si sientes que se opaca un poco tu brillo profesional, no te preocupes que al terminar este ciclo verás como todo vuelve a su cause, llevándote a la cima a nivel laboral y obteniendo el reconocimiento que tanto buscas.

Finanzas: por ahora no deberías tener problemas económicos y mucho menos pérdidas importantes, pero debes ser cuidadoso a la hora de invertir, quizá sería mejor que esperes para hacerlo en un par de semanas.

Amor: trabaja un poco más en la relación recuerda que las relaciones sentimentales son bilaterales y consisten en dar y recibir, deja el egoísmo de lado, piensa en las necesidades de tu pareja y consientela de vez en cuando. Si estas sólo disfruta este periodo.

Familia y amistades: tus problemas y preocupaciones podrían hacer que descuides un poco a tus seres queridos, evita los enfrentamientos y cuida tus palabras ya que estas podrían ser mal interpretadas. Deja que las cosas fluyan solas y dale tiempo al tiempo.

Numero de suerte: 7, 14 y 21.

CÁNCER

Trabajo: cambios, cambios y más cambios. Habrán oportunidades de cambio en el trabajo o de trabajo. Para crecer laboralmente debes ser líder. Sabes lo que quieres y como obtenerlo, involucra a otros en tus sueños y guiarlos hacia el alcance de los objetivos. Cuidado con enemigos ocultos.

Finanzas: las inversiones son positivas siempre y cuando sean pequeñas y te asesores muy bien antes de hacerlas. Cambios en el sector financiero, pérdidas por un lado y ganancia por otros. Gastos repentinos podrían desequilibrarte temporalmente. Es momento de reorganizar tu agenda de gastos, de establecer prioridades.

Amor: situaciones no resueltas del pasado salen a la luz y tu relación sentimental podría verse afectada. Enfrenta los hechos, acepten responsabilidad de parte y parte y resuelvan lo que puedan para continuar sus caminos sin obstáculos. Amor y comprensión serán las claves para avanzar.

Familia y amistades: en general tus relaciones sociales estarán tensas. Cada persona estará sumergido en sus propios conflictos emocionales descuidando su relación con los demás. Mantén la calma, busca paz interna y compartir con tus seres queridos, pero sí surgen discusiones o reclamos evade confrontar. Haz uso de tu buen humor.

Numero de suerte: 1, 14, 27

LEO

Trabajo: mes ideal para iniciar, para poner al día proyectos y emprender alguno nuevo, sin embargo deberás ser cuidadoso al exponer tus ideas debido a la tendencia astrológica a qué sean malentendidas o robadas. Comunícate con claridad y de ser posible entrega todo especificado por escrito. Avanza con seguridad, calma y precaución.

Finanzas: tus ingresos se incrementan notablemente. Es posible que esta mejoría se daba al apoyo de terceras personas. Es un mes perfecto para solicitar préstamos o buscar inversionistas. Los caminos están abiertos pero debes ser muy responsable ya que más adelante, sino evalúas cada paso que das podrías enfrentar problemas de papeles.

Amor: tu relación de pareja podría ser más complicada que el mes pasado. Situaciones no resueltas sumadas a obstáculos del día a día podría alejarlos mas. La intervención de familiares o amigos en la relación no facilitara el camino. Enfrenta y soluciona.

Familia y amistades: conflictos en el entorno familiar, posiblemente con figuras de poder, como un padre, abuelo o hermano mayor. Reuniones al aire libre con seres queridos que tenías en el olvido generan traerán felicidad y planes futuros.

Numero de suerte: 2, 18, 25

VIRGO

Trabajo: profundos cambios en tu trabajo o profesión. Esta semana finaliza lo que no sirve y lo que sí alcanza su mejor momento. La clave: dejarte llevar por el destino. No te resistas, permite que las cosas fluyan, adáptate y sigue adelante sin temores ni prejuicios.

Finanzas: días de pequeños cambios. Te sentirás tentado a gastar en cosas poco importantes o necesarias, hazlo solo sino desestabiliza tu economía. Un ser querido recurrirá a ti en busca de apoyo económico, el cual puedes brindar únicamente bajo estricta firma de papeles legales.

Amor: días estables si estás en una relación. Para los que no, posibles romances en lugares sociales tranquilos, como restaurants, encuentros o pequeñas reuniones con amigos, personas que no sólo podrían llenar tu corazón y nutrir tu espíritu.

Familia y amistades: tu carisma es más fuerte que nunca! Atraes nuevos amigos a cada sitio que vas, algunos simplemente por diversión o expansión social, otros serán muy útiles para tu crecimiento laboral y económico. Alerta: familia y amigos necesitarán tu apoyo para solucionar conflictos personales!

Numero de suerte: 4, 11 y 22

LIBRA

Trabajo: nuevas oportunidades de trabajo. Opciones de cambios en el trabajo actual o incluso cambios radicales favorables. Debes aprovechar el tiempo y evaluar las posibilidades de crecer laboralmente. Los amigos y conocidos podrían convertirse en el puente perfecto para avanzar.

Finanzas: el dinero vendrá de diferentes lugares. Tu economía será estable y prospera, sin embargo deberás administrarlo con inteligencia. Gastar en exceso o dar pasos financieros trascendentales sin programación previa podría desequilibrarte. Será necesario restablecer tus prioridades.

Amor: tus emociones estarán a flor de piel, por lo que aquellos Libra que estén en una relación podrían excederse y lastimar al ser amado. Valora lo que tu pareja hace por ti y retribuye sus atenciones. Inestabilidad y malos entendidos deben ser resueltos sin demora. Para los solteros disfruten sin proyectarse.

Familia y amistades: Tu vida social será un poco mas tranquila esta semana, es un tiempo perfecto para trabajar tu mundo interno, relajarte y disfrutar de la familia. Aunque no veas ni frecuentes a tus amistades fortalece las relaciones comunicandote con ellos continuamente. Haz sentir tu presencia aun en la ausencia.

Numero de suerte: 14, 22, 30

ESCORPIO

Trabajo: poco probable que surjan grandes cambios de trabajo antes del 16. Continua tu rumbo laboral sin perder tiempo en detalles sin importancia. La clave será trabajar en equipo. Poner en practica las ideas de otros te ayudara a avanzar. Ya mas adelante podrás ser el protagonista, este mes debes limitarte a ser un observador o un colaborador.

Finanzas: complicaciones financieras, retrasos, obstáculos y posibles perdidas. Debes actuar con calma y buscar soluciones a los problemas, no hundirte en ellos o en quejas que lejos de conducirte al éxito te estancan o retrasan.

Amor: el amor esta en el aire. Una relación estable, madura, que te ayude a sumar bendiciones a tu vida, sin embargo el proceso podría ser mas lento de lo que te gustaría. Paciencia y comprensión. Encuentros románticos idílicos y excitantes. Disfruta al máximo!!

Familia y amistades: establecer mayores puentes de comunicación y estrechar los lazos con familia y seres queridos deben ser tu prioridad. De tu actitud depende la unión o la separación. Se cuidadoso con tus palabras y acciones. De hacerlo la recompensa será maravillosa.

Numero de suerte: 9, 16, 28

SAGITARIO

Trabajo: se presentan obstáculos un poco difíciles de vencer. El salir con éxito dependerá de tu astucia y rapidez. La clave es no posponer, enfrentar en la medida que se presenten los problemas.

Finanzas: los primeros días de la semana tu economía estará estancada, incluso podrían surgir gastos repentinos y desestabilizantes. Sin embargo no debes preocuparte, pronto vendrán tiempos mejores, prósperos y abundantes como recompensa a tus esfuerzos y dedicación.

Amor: confusión, malos entendidos en las relaciones amorosas. En ocasiones podrías sentirte perdido. Evita tomar decisiones o establecer conversaciones demasiado serias o importantes con el ser amado. Reflexiona, revisa que funciona y que no en tu relación y estructura un plan dd acción para mejorarla.

Familia y amistades: tus relaciones familiares podrían complicarse por un simple gesto, palabra mal dicha o acción descuidada de tu parte. Tu actitud podrían ofender a tus seres queridos. Estarás desconcertado y hasta deprimido. En este caso la clave es evitar. Llénate de paciencia y prudencia.

Numero de suerte: 4, 15, 21

CAPRICORNIO

Trabajo: días excelentes para crear e iniciar.. Las puertas se abren antes nuevas oportunidades. Serás la estrella de tu propio mundo laborar. Un líder que con justicia y consideración podría involucrar a socios, compañeros o subalternos en nuevas aventuras que les permitirá fortalecer los cimientos laborales.

Finanzas: tu crecimiento económico es continuo. Oportunidades de inversiones que generen resultados maravillosos e inmediatos. Podrás elegir que opción te conviene mas, guiado mas por lo que te convenga que por lo que tengas que hacer. Creces financieramente, eres respetado y exitoso.

Amor: las relaciones sentimentales se tornan románticas, profundas, correspondidas y hasta espirituales. Para los que estén en pareja se sentirán apoyados y comprendidos. Para los solteros podría llegar un amor muy especial que nutra sus existencias espiritualmente. Algo que siempre has deseado.. Disfruta, valora y agradece!!!

Familia y amistades: podrías descuidar tus relaciones familiares. Es cierto que estas ocupado y tus prioridades son otras este mes, pero dedicar tiempo y atención a tus seres queridos nunca esta de mas. Reorganizare y presta atención a quien realmente lo merece.

Numero de suerte: 2, 12, 26

ACUARIO

Trabajo: los estudios te conducen al crecimiento laboral. Febrero promete ser un mes intenso, de retos y concreción de metas. Tu actitud de líder justo será valorada y correspondido con apoyo y agradecimiento. Obtendrás lo que desees con solo pedirlo. Aprovecha la buena disposición de otros para enrumbarte en caminos que necesitas trabajo en equipo.

Finanzas: progreso económico. El dinero fluye, hay prosperidad en tu camino. Posibles asociaciones que te permitirán incrementar tu cuenta bancaria. Las conexiones sociales que has establecido los últimos meses comienzan a dar frutos. Te puedas dar ciertos lujos y en verdad lo mereces. Si necesitas prestamos no dudes en solicitarlos.

Amor: para los solteros el amor surge sin buscarlo demasiado. Es posible que no sea el definitivo pero por poco que dure aportara experiencias inolvidables y aprendizajes útiles. Para los Acuario que estén en pareja se sentirán atendidos y halagados. Es momento de recibir y disfrutarlo sin mas, sin embargo evita involucrar tus finanzas con el ser amado.

Familia y amistades: mes maravilloso para disfrutar en familia. Luces feliz y realmente lo estas.

Numero de suerte: 5, 15, 25

PISCIS

Trabajo: cierto desajuste laboral producto de tu tendencia a postergar. Es hora de organizar y reestructurar. Si dependes de otros para avanzar comunica tus inquietudes, expon tus ideas, delega y pon manos a la obra. La pasividad profesional estos días solo podrían conducirte al caos o estancamiento.

Finanzas: el dinero será estable, un poco lento hasta mediados de mes, después fluirá normalmente. Ciertas complicaciones de documentos relacionados con bancos, prestamos o dinero deberá ser resuelto por profesionales expertos, como abogados, administradores o contadores. Las inversiones no son favorables.

Amor: si estas sin pareja es muy probable que no hayan cambios este mes. Si estas en pareja, esta podría convertirse en tu mayor inspiración, en tu apoyo, en el impulso que necesitas para evolucionar. Comparten muchos intereses espirituales. La relación alcanza un nivel mas profundo, mas sublime.

Familia y amistades: la familia lidera tu vida. Es lo mas importante y harás lo necesario para preservarla y ser feliz. Pequeñas imprudencias de tu parte podrían alterar la armonía en tu hogar. Se cuidadoso y evita dar pasos en falso. Reencuentro con amistades del pasado podrían generar alegría y crecimiento espiritual.

Numero de suerte: 7, 11 y 20

Por: Mentes Gemelas

Teléfono: 1 (305)5979345

IG: @mentesgemelas

Facebook: @MentesGemelasOficial