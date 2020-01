¿Es trans? El “Ken humano” admite que siempre se ha sentido como Barbie (Fotos y video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Era conocido como la muñeca Ken humana después de gastar más de 500 mil dólares para cambiar su apariencia. Pero hoy Rodrigo Alves se presenta valientemente como una mujer transgénero.

Por Mirror

Traducción del inglés al castellano por lapatilla.com

Posando con un vestido y tacones, la estrella de Celebrity Big Brother dijo: “Se siente increíble finalmente decirle al mundo que soy una niña. Soy conocido como Ken, pero por dentro siempre me he sentido como Barbie”.

Las inyecciones de hormonas le han dado caderas femeninas y ahora usa un sujetador con copa en D. Las extensiones de cabello rubio y las pestañas postizas completan el look glamoroso.

Rodrigo, a quien ahora le gusta que lo llamen Roddy con los pronombres “ella” y “ella”, dijo: “Finalmente me siento como el verdadero yo. Glamorosa, bella y femenina. Durante años intenté vivir mi vida como hombre. Me pusieron un paquete falso de seis, tenía músculos falsos en mis brazos pero me estaba mintiendo a mí mismo. Soy una mujer y siempre he tenido un cerebro femenino. Ahora mi cuerpo coincide con mi mente “.

El próximo año, Roddy, de 36 años, completará su transición con una cirugía de realineamiento de género.

Ella dijo: “Tendré una inversión en el pene y me extraerán los testículos. Ese será el paso final. Antes de eso tenía implantes mamarios de silicona. Podré usar vestidos que muestren mi escote y se vean sexy. Estoy muy emocionado. Después de eso, me someteré a una cirugía de feminización facial. Será una incisión en la parte superior de mi cuero cabelludo, y a través de eso el médico remodelará mi frente, me dará un estiramiento de ojos, labio y rostro medio. Me quitaron la manzana de Adam, me afeitaron la mandíbula y me modificaron la barbilla”.

Roddy, quien es de Brasil pero vive en Londres, admitió que finalmente tuvo mucho coraje admitir que era transgénero.

“Detrás de puertas cerradas, he estado viviendo como mujer durante los últimos tres meses”, dijo. “Me encanta y todo lo que conlleva: ir a buenos salones de belleza y arreglarme las uñas, las cejas y las pestañas. Comprar vestidos y tacones altos y usar lencería sexy. Pero he sido trolleado y llamado un bicho raro y un bicho raro, así que, por supuesto, estoy nervioso por cómo reaccionará la gente”.

“Hace unos años, nunca podría haber hecho esto, pero ahora se siente más fácil. Las personas son más conscientes de lo que significa ser transgénero. Solo espero que la gente pueda aceptarme como mujer y no juzgarme ni ridiculizarme”.

La búsqueda de aceptación de Roddy como mujer comenzó cuando era un niño vestido con la ropa de su madre en Brasil.

Incluso tenía senos cuando era niña porque su cuerpo producía más estrógeno que el hombre promedio.

“Al crecer, era muy femenina y solía jugar con muñecas y usar los vestidos y tacones de mi madre”, dijo. “Tenía un instinto hacia los juguetes y la ropa diseñados para mujeres. Fui intimidada en la escuela porque era muy femenina. Los niños jugaban al fútbol y el voleibol femenino. Siempre estaría con las chicas.

“Fui maltratada físicamente: me empujaron la cara al orinal y me tiraron por las escaleras. A los 13 años, dos niños en la escuela abusaron sexualmente de mí. Yo era muy femenina y débil. No pude defenderme. Fue muy traumático “.

Roddy cree que el acoso escolar la impulsó a tener éxito en su vida. Se mudó al Reino Unido a los 20 años y estudió relaciones públicas en la universidad.

Siguió una temporada como mayordomo aéreo, luego una carrera lucrativa como personalidad de la televisión aquí y en Europa.

Ella apareció en Celebrity Big Brother en 2018. Su obsesión con la cirugía plástica comenzó con una reducción de senos a los 17 años y una cirugía de nariz a los 19.

Desde entonces, ha cambiado su aspecto más allá del reconocimiento con más de 70 operaciones y ha sido bautizada como la muñeca Ken humana y la “cara de la cirugía plástica”.

El año pasado, los médicos le quitaron su falso paquete de seis y lo insertaron en su trasero para levantarlo, en una operación que se muestra en un documental de televisión alemán.

Ella dijo: “He hecho todo lo posible para comportarme como un hombre, pero en el fondo nunca fui feliz. Vería a una mujer hermosa y me sentiría celosa porque quería ser como ellos. Creo que como una mujer, actúo como una mujer porque siempre he sido una muy profunda”. Roddy admite que fue emotivo decirles a su madre y a su hermana que estaba en transición, pero que la apoyaron.

Ella dijo: “Mi madre estaba más preocupada de que necesite una cirugía mayor que la que estaba haciendo la transición. Mi hermana dijo que espera que me parezca a ella ahora que soy mujer”.

Fue durante una sesión de fotos en Nueva York hace un año que Roddy finalmente se dio cuenta de que quería la transición.

Se le pidió que se vistiera con ropa de mujer para el rodaje, y luego se la llevó a casa.

“Comencé a usar la lencería en casa y me hizo sentir hermosa”, dijo Roddy. “Fue un despertar. Finalmente todo se hizo claro para mí. Regresé al Reino Unido e hice una cita con mi médico de cabecera, que me remitió a un psicólogo y psiquiatra. En un mes me diagnosticaron un trastorno dismórfico de género y me dieron la opción de comenzar la medicación adecuada para la transición”.

Roddy cree que su cuerpo ha respondido rápidamente porque su mente es femenina y su cuerpo ya produce más estrógeno que la mayoría de los hombres.

Ella dijo: “Se necesitarán dos años de terapia hormonal para que se muestren los cambios completos en mi cuerpo, pero las diferencias ya son muy notables. Mi piel es más suave, mis senos y caderas son más femeninas. La distribución de grasa en mi cuerpo es muy diferente ahora, por lo que mi cara se está volviendo más redonda. Mis genitales se han reducido bastante y mi deseo sexual también ha disminuido mucho, lo que no me molesta en absoluto”.

Roddy se siente atraído por los hombres heterosexuales, pero admite que aún no está lista para salir.

Ella dijo: “La gente siempre pensó que yo era gay y al principio yo también. Pero nunca fui gay. Nunca estuve en la escena gay. Nunca tuve una relación gay. Siempre me han atraído los hombres heterosexuales porque soy una mujer heterosexual. Raramente estaba en relaciones y no tengo mucha experiencia en relaciones “.

Desde que comenzó su transición, Roddy dice que ha notado una gran diferencia en cómo la gente la percibe.

Ella dijo: “Realmente estoy disfrutando de la experiencia. Todavía no he salido a lugares públicos vestida de mujer, pero me veo diferente y recibo mucha atención en el aeropuerto o en la calle. Los hombres me miran porque me desean. Y las mujeres me miran porque quieren copiar lo que llevo puesto. Es un tipo de atención totalmente diferente. Antes, la gente me miraba porque me veía muy andrógino y extraño para un hombre. Ahora espero que estén buscando porque piensan que soy una mujer hermosa”.