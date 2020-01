Rubio: Acciones de Maduro en la AN han empujado a las Naciones a actuar con mayor contundencia

El senador estadounidense, Marco Rubio, se pronunció sobre las acciones del régimen de Nicolás Maduro de este domingo 5 de enero, y también para desmentir una información donde señalan que los planes de EEUU se habrían encontrado con un obstáculo en la instalación de la “Falsa directiva pro chavismo” en la Asamblea Nacional.

lapatilla.com

Rubio comentó que esta farsa del régimen puede haber empujado a que naciones que apoyen a Guaidó, “actúen con más fuerza”.

“¡Incorrecto! Planes de EEUU para #Venezuela NO golpeó la turbulencia cuando Maduro intenta la toma de posesión de la Asamblea. Ninguna nación que apoya a Juan Guaidó, la legitimidad cayó por esta farsa. De lo contrario, el régimen Maduro puede haber empujado a varias naciones a actuar con más fuerza”, dijo el funcionario americano.

