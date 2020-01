¿Un ajo por tus partes intimas? El ritual feminista que una mujer en Twitter revivió y desató la polémica (Detalles)

Un viejo ritual feminista se ha hecho viral nuevamente en las redes sociales, esto luego que una mujer en la red social Twitter hiciera público que utilizó ingresó un ajo en sus partes intimas para evitar infecciones.

lapatilla.com

La usuaria explicó que este procedimiento se puede realizar durante cada mes y que no le trajo ningún tipo de afectación. Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar y varias personas bromearon sobre la situación que hizo a la chica viral.

“No apena meterme ajo. Se usa 3 noches seguidas y se repite cada mes, el de anoche muy bien”

Acerca de colocar un ajo en la vagina, la reconocida ginecóloga estadounidense Jennifer Gunter ha explicado hace tiempo en varios tuits por qué es peligroso meter este alimento en tu cuerpo. El resumen es que básicamente puede empeorar más aún algún problema existente.

La experta explica en su hilo que estas propiedades del ajo solo se producen cuando se machaca o se corta, por lo que introduciéndole entero no se vería ningún efecto beneficioso.

Lots of vaginal garlic aficionados (I SHOULDN’T HAVE TO TWEET THAT IN 2019, BUT HERE WE ARE) recommend inserting a clove. This means they don’t understand for allicin to be released the garlic has to be cut or crushed. Sigh. #vaginaisanogarliczone 2/8

— Jennifer Gunter (@DrJenGunter) April 23, 2019