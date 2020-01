VIDEO: El supuesto ataúd del general Soleimani cuando es trasladado en avión a Teherán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El periodista Babak Taghvaee ha compartido en su cuenta de Twitter un video obtenido a bordo de un avión cuando, supuestamente, eran transportados a Irán los cuerpos del general iraní Qasem Soleimani, el jefe de la milicia iraquí, Abu Mahdi al-Muhandis, y otras personas asesinadas en Irak la noche del 2 de enero en un ataque aéreo lanzado por EEUU.

Por actualidad.rt.com

#BREAKING: An Airbus A300-603R of #MahanAir transported corpses of Qasem #Soleimani & Abu-Mahdi Al-Muhandis from #Mashhad to #Mehrabad Intl Airport, #Tehran. Their coffins were put on the passenger seats instead of being loaded in cargo/baggage compartments! pic.twitter.com/NnmKBvL8KB

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 5, 2020