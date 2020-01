Así fue el ataque de misiles de Irán a la base militar de EEUU en Irak (Fotos y videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Irán lanzó en la madrugada del miércoles un ataque con decenas de misiles contra una base aérea ubicada en el oeste de Irak y utilizada por tropas de EEUU.

lapatilla.com

A través de la red social Twitter se pudo ver el momento exacto cuando los iraníes comenzaban su “venganza” tras la muerte del general Qassem Suleimani. Mientras que, en otro video se ve cuando uno de los misiles impactó en la base militar.

#Breaking @skynewsarabia releases footages shows #Iranian missiles were launched from #Iran toward Al Assad military base in #Iraq ,according to #Iraqi sources a #US helicopter have been destroyed. pic.twitter.com/bxPNCshDwG

#Breaking: Semi-official Fars news agency in #Iran claims that the rocket attack at Al Assad was an “Iranian six missile attack” (6:03 p.m. ET 1/7/20) Ayn al Asad is an Iraqi Armed Forces and United States armed forces air base located in Anbar province of western #Iraq. pic.twitter.com/WxyhYVQXEN

— Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) January 7, 2020