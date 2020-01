Michael Kozak: Con sobornos y fuerza bruta, régimen de Maduro se aferra al poder

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, se pronunció sobre el nuevo ataque del régimen de Nicolás Maduro contra la mayoría parlamentaria y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

lapatilla.com

Kozak, destacó que el régimen de Maduro mediante sobornos y la fuerza bruta, se aferra desesperadamente al poder.

“Mientras Juan Guaidó y la @AsambleaVE continua adhiriéndose a un proceso democrático y la voluntad de Venezuela, la gente de la dictadura de Maduro se aferra desesperadamente al poder Mediante sobornos y fuerza bruta. La democracia prevalecerá”, indicó.

While @JGuaido and @AsambleaVE continue to adhere to a democratic process and the will of #Venezuela’s people, the Maduro dictatorship desperately clings to power through bribes & brute force. Democracy will prevail.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 7, 2020