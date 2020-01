Suiza sigue considerando a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional

Bénédict de Cerjat, Jefe de la División de las Américas del Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza, afirmó este miércoles 8 de enero que el Ejecutivo de su país está muy preocupado por los recientes acontecimientos relacionados con la Asamblea Nacional en Venezuela.

lapatilla.com

Igualmente reafirmó su reconocimiento a Juan Guaidó como legítimo presidente del Parlamento y pidió respetar la autoridad del parlamento y garantizar la seguridad y los derechos de sus miembros.

The @SwissMFA??is highly concerned about the recent events regarding the National Assembly of #Venezuela ?? and continues to consider #JuanGuaidó as its legitimate president. The authority of the parliament must be respected and the safety & the rights of its members guaranteed. pic.twitter.com/V9voN7KDtk

— Bénédict de Cerjat (@SwissMFAamerica) January 7, 2020