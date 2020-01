Donald Trump estalla en Twitter: Acoso al presidente

Donald Trump, estalló este jueves en Twitter, donde denunció el acoso que sufre en calidad de presidente de EE.UU. “¡Acoso al presidente!”, dice el mensaje del mandatario estadounidense.

Por lapatilla.com

“¡Pelosi no quiere entregar los artículos del impeachment, que fueron hechos de manera fraudulenta por políticos corruptos como Shifty Schiff, en primer lugar, porque después de todos estos años de investigaciones y de persecución no muestran delitos y son una broma y una estafa!”, escribió en un tuit publicado unos minutos antes.

Pelosi doesn’t want to hand over The Articles of Impeachment, which were fraudulently produced by corrupt politicians like Shifty Schiff in the first place, because after all of these years of investigations and persecution, they show no crimes and are a joke and a scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020