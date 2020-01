Grupo de Contacto de la Unión Europea apoya a Guaidó como legítimo presidente de la AN

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El grupo de contacto formado por países europeos y latinoamericanos reiteró este jueves su apoyo a Juan Guaidó como presidente del opositor parlamento de Venezuela, al considerar ilegítima la elección de Luis Parra.

“La elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática”, reza una declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que expresa su “gran preocupación” por los acontecimientos recientes en la cámara venezolana.

“Apoyamos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, añade la declaración apoyada por Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, así como los europeos Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido.

Uruguay, integrante también del grupo, decidió no sumarse a esta declaración, indicó una portavoz de la Comisión Europea, sin dar detalles.

El dirigente opositor juró el martes como “presidente encargado” de Venezuela al frente de la Asamblea Nacional, tras ser reelegido jefe parlamentario con los votos de un centenar de diputados opositores en las instalaciones de un periódico.

Guaidó forzó la entrada al Palacio Legislativo junto a un centenar de diputados, dos días después que se le impidiera reelegirse y de que un opositor rival se autoproclamara allí presidente de la cámara con apoyo chavista.

La presidencia del parlamento, único poder en manos de la oposición, es clave para Guaidó, quien en 2019, tras ser nombrado jefe del legislativo, se proclamó mandatario interino del país. Medio centenar de países lo habían reconocido.

El Grupo Internacional de Contacto, creado a inicios de 2019, condenó además que las fuerzas de seguridad impidieran a muchos diputados y a los medios de comunicación acceder al parlamento, cuando Parra se autoproclamó jefe del legislativo.

“Estos hechos, junto con la continua intimidación y retaliaciones” contra diputados “agravan aún más la crisis”, agregan los países, que reiteran su compromiso por lograr una salida a la crisis en el país latinoamericano.

Guaidó intenta ahora recuperar poder de convocatoria en sus intentos de deponer al gobierno de Nicolás Maduro con llamados a asambleas ciudadanas, tras meses en los que no pudo reeditar las multitudinarias protestas de principios de 2019.AFP

Venezuela: Declaración del Grupo Internacional de Contacto

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, miembros del Grupo Internacional de Contacto, manifiestan su gran preocupación por las acciones realizadas en contra del funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Las fuerzas de seguridad impidieron a muchos diputados acceder a la Asamblea Nacional y ejercer sus derechos y responsabilidades constitucionales. También se negó el acceso a los medios de comunicación.

En este contexto, la elección de Luis Parra no puede ser considerada legitíma ni democrática.

Estos hechos, junto con la continua intimidación y retaliaciones contra miembros de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente por el pueblo venezolano, agravan aún más la crisis, creando más obstáculos al regreso pacífico a la democracia y el Estado de Derecho.

Apoyamos a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, y reafirmamos nuestro compromiso en apoyar activamente aquellos esfuerzos genuinos para lograr una resolución a la crisis en Venezuela.

