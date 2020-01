Marco Rubio estimó que Irán no debe tardar en admitir que derribaron al avión ucraniano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, señaló este jueves que Irán no debe tardar en admitir que ellos derribaron el avión ucraniano que sobrevolaba la ciudad de Teherán.

Rubio mencionó desde su cuenta de Twitter que los iraníes no deben extender su error, ya que empeoran más el sufrimiento de las familias de las víctimas del siniestro.

“Irán sabe que derribaron un avión comercial después de confundirlo con un ataque entrante. Y saben que no pueden ocultar eso por mucho más tiempo. Esperemos que no continúen demorando en admitir este terrible error. Porque está empeorando el sufrimiento de las familias”, comentó.

#Iran knows that they shot down a commercial airliner after mistaking it for an incoming attack.

And they know they can’t hide that for much longer.

Lets hope they don’t continue to delay admitting this terrible mistake. Because it’s making the suffering of the families worse.

— Marco Rubio (@marcorubio) January 9, 2020