VIDEO: El momento exacto del accidente del avión ucraniano en Irán

La aeronave se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini rumbo a Kiev. No sobrevivió ninguna de las 176 personas que iban a bordo.

Por RT

Cinco fuentes de seguridad, tres estadounidenses, uno europeo y un canadiense dijeron a Reuters que la evaluación inicial determinó que el avión había sufrido un mal funcionamiento técnico (evidencia de sobrecalentamiento del motor) y no un golpe de misil.

#Iran #Ukraine #UkrainianAirlines

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

Alleged crash CCTV footage ? pic.twitter.com/PR30m1lGGi

— d-atis?? (@detresfa_) January 9, 2020