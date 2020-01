Ben Affleck y Matt Damon vuelven a trabajar juntos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ben Affleck y Matt Damon son dos de las estrellas más famosas de Hollywood. Sin embargo, no todos recuerdan que hace 20 años atrás, los actores ganaron un Oscar por Mejor Guión por escribir juntos la película Good Will Hunting. Muchos fueron los que pidieron que Affleck y Damon trabajaran de nuevo juntos en un guión, y aunque por distintas razones nunca sucedió, los actores están listos para sorprender nuevamente a la industria: The Last Duel se estrenará en la pantalla grande en navidad del 2020.

The Last Duel, basada en la Francia medieval

The Last Duel trata la historia de dos amigos cercanos, el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques Le Gris. El caballero se va a la guerra y cuando vuelve acusa al otro de abusar de su esposa, Margerite de Carrouges — quien será protagonizada por la estrella de Killing Eve, Jodie Comer. Nadie le cree a la mujer, y el soldado le exige al rey de Francia que dé vuelta atrás una decisión del conde Pierre d’Anencon que favorecía a Le Gris. La decisión del rey es que los dos hombres luchen en un duelo a muerte, y el que quedara con vida sería declarado vencedor. Si Jean de Carrouges perdiera, su esposa sería quemada en la hoguera por su falsa acusación.

El proyecto está basado en el libro con título similar de Eric Jager, y se espera que sea un éxito por estar escrito por Affleck, Damon, y por la escritora y directora nominada al Oscar, Nicole Holofcener. El libro ha estado en el radar de Fox hace un largo tiempo, y si le dan el visto bueno, Affleck y Damon podrían empezar con la producción de la película en los primeros meses de 2020. Otro de los atractivos del filme es el hecho de que Fox ha sido recientemente adquirida por Disney, quien controlará el guión y el proceso de filmación.

El equipo Affleck-Damon vuelve a la acción 20 años más tarde

Damon ha declarado que una de las razones por la cual tardaron tanto en escribir juntos de nuevo es porque les llevó demasiado tiempo escribir Good Will Hunting. Damon comentó que, al estar enfocados en sus carreras como actores, no tenían tiempo para dedicarse a la escritura de guiones.

Para el lanzamiento de Good Will Hunting, los actores ya estaban entre los más poderosos de Hollywood. Pero aquella película los posicionó como líderes en la industria, consiguiendo roles icónicos en películas como Argo y The Martian.

Trayectorias ideales

Aunque Good Will Hunting sea probablemente la mejor película de los actores, en estos últimos 20 años han protagonizado una excelente lista de películas. Luego del estreno de Good Will Hunting, Ben Affleck participó en films como Armageddon, Peal Harbor, Shakespeare In Love, The Town, Gone Girl e incluso en la versión de 2016 de Batman vs Superman. En 2012 dirigió y protagonizó Argo, un drama que cuenta el rescate de seis diplomáticos americanos que tienen que escapar de la embajada en Irán. La película le consiguió su segundo Oscar al ganar en la categoría Mejor Película.

La actuación de Matt Damon en Good Will Hunting también le llevó a ser nominado como Mejor Actor en los Oscar, pero su éxito en los premios no terminó allí. Damon ha sido parte de Saving Private Ryan, Syriana, Ocean’s Eleven, Green Zone, Interstellar, Manchester by the Sea y Ford v Ferrari. Además, Matt Damon protagonizó la trilogía de Jason Bourne, quien lo terminó de instalar en la industria como uno de los actores mejores pagos. Damon también ha sido nominado al Oscar como Mejor Actor por sus actuaciones en Invictus y The Martian.

Sus hobbies fuera del cine

Además de su larga trayectoria en la pantalla grande, los actores también son conocidos por sus hobbies en su tiempo libre. Ben Affleck es un jugador profesional de póker que ha competido en una gran cantidad de torneos, muchas veces ganando cifras de seis números. Jugar póker es uno de los pasatiempos de elección de Affleck, quien también ha compartido mesas con Matt Damon y Leonardo Di Caprio. En el caso de Damon, el actor suele pasar su tiempo libre colaborando en proyectos benéficos. El actor de Boston también es un ávido consumidor de deportes y le gusta discutir sobre política.

The Last Duel genera grandes expectativas

No caben dudas de que Ben Affleck y Matt Damon han disfrutado de una gran trayectoria en el cine gracias al éxito de Good Will Hunting. En estos últimos 20 años los actores se dedicaron a ser protagonistas en otras películas, dejando de lado la vocación como escritores. Sin embargo, y ante las reiteradas veces en las que se les preguntó por otra colaboración, Ben Affleck y Matt Damon han decidido volver a trabajar juntos en The Last Duel.

La película también está ganando popularidad por contar con actores y productores aclamados por los críticos. Pero lo cierto es que el hecho de que los amigos Affleck y Damon vuelvan a trabajar juntos entusiasma a todo Hollywood.