Conmoción por la trágica muerte de un futbolista devorado por tiburones en Australia

Un cadáver descubierto en una playa australiana ha sido identificado como Eric Birighitti, un futbolista universitario de 21 años nacido en Melbourne y radicado en Estados Unidos. Su trágico fallecimiento ha causado conmoción en el deporte norteamericano, ya que al momento de ser descubierto su cuerpo estaba siendo devorado por tiburones.

Por Infobae

Birighitti, que jugó para la universidad Hastings en Nebraska antes de ser transferido a la universidad de St. Thomas Aquinas en Nueva York, donde estudiaba Administración de Empresas y se desempeñaba deportivamente en la actualidad, fue encontrado siendo comido por tiburones en Twilight Beach, al suroeste de su país natal.

Según informó el periódico The West Australian, todo comenzó con su desaparición el pasado 2 de enero. Los medios locales indicaron que estaba en una excursión mientras estaba de vacaciones con amigos, se apartó un poco del grupo, y cayó al océano después de resbalar en una zona rocosa. Sus amigos habrían intentado salvarlo pero la fuerte corriente del mar lo terminó absorbiendo.

Este martes, a cinco días de ese incidente, el cuerpo del joven deportista apareció luego de que una familia que navegaba en un bote viera un cuerpo que estaba siendo comido por tiburones blancos. Los testigos inicialmente creyeron que pertenecía a un hombre llamado Gary Johnson, de 57 años, quien había sido atacado cuando buceaba con su esposa, pero los buzos rescataron el cuerpo y la Policía confirmó que se trataba de Birighitti.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT

— Hastings MSOC (@HastingsMSoccer) January 7, 2020