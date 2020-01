EEUU prohíbe vuelos a toda Cuba excepto a La Habana por el apoyo al régimen de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Estados Unidos anunció este viernes la suspensión de todos vuelos chárter públicos a Cuba, excepto a La Habana, lo que afectará a nueve aeropuertos de la isla, menos al José Martí de la capital cubana, que aún así verá limitado este tipo de vuelos.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, precisó en un comunicado que los operadores tendrán un plazo de 60 días para poner en marcha esta medida.

“Hoy, bajo mi petición, el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, en inglés) suspendió hasta nueva notificación todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos distintos del Aeropuerto José Martín de La Habana”, anunció Pompeo.

El titular de Exteriores estadounidense precisó que serán nueve aeropuertos cubanos, que actualmente reciben vuelos públicos chárter de EE.UU., los que resultarán afectados.

Asimismo, señaló que el Gobierno de EE.UU. impondrá un límite a los vuelos chárter públicos con el aeropuerto José Martí: “El DOT emitirá una orden en el futuro próximo proponiendo los trámites para aplicar el límite”, dijo Pompeo.

A finales de octubre, EE.UU. anunció la prohibición de los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con la excepción de La Habana.

Esa medida no afectaba a los vuelos chárter, que usan muchos cubano-estadounidenses para viajar desde Miami (Florida, EE.UU.) a Cuba.

Esa clase de vuelos solo permiten viajar a un número limitado de personas y dependen en su mayoría de empresas localizadas en el estado de Florida, donde viven muchos cubanoestadounidenses.

Pompeo subrayó que “la acción de hoy evita que el régimen cubano se beneficie de un servicio chárter expandido después de la acción del 25 de octubre de 2019 que suspendió el servicio aéreo comercial regular a todos los aeropuertos de Cuba, menos al de La Habana”.

“La acción de hoy restringe más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos, que usa para financiar la represión contra el pueblo cubano y su apoyo inadmisible al dictador Nicolás Maduro en Venezuela”, dijo Pompeo, quien destacó que este paso supondrá un nuevo obstáculo para que el Gobierno cubano tenga acceso a monedas fuertes a través de viajeros estadounidenses.

Fruto del deshielo iniciado en 2014, los Gobiernos del entonces presidente de EE.UU. Barack Obama y de su homólogo cubano Raúl Castro anunciaron en diciembre de 2015 un acuerdo para restablecer los vuelos regulares directos, lo que sirvió para fomentar los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla.

Sin embargo, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, el presidente Donald Trump ha endurecido la política hacia Cuba con reducciones del personal diplomático, el aumento del embargo comercial, restricciones a los cruceros y limites a los viajes de estadounidenses a la isla.

En octubre pasado también entró en vigor una nueva tanda de medidas que, entre otras cosas, revocaban las autorizaciones que permitían a empresas estadounidenses alquilar aviones a aerolíneas del Gobierno cubano, como la estatal Cubana de Aviación.

A continuación el comunicado:

Hoy, a petición mía, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) suspendió hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre los Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Nueve aeropuertos cubanos que actualmente reciben vuelos charter públicos de EE. UU. Se verán afectados. Los operadores de vuelos chárter públicos tendrán un período de liquidación de 60 días para descontinuar todos los vuelos afectados. Además, a petición mía, DOT impondrá un límite apropiado en el número de vuelos charter públicos permitidos al Aeropuerto Internacional José Martí. DOT emitirá una orden en un futuro próximo proponiendo procedimientos para implementar el límite.

La acción de hoy evitará que el régimen cubano se beneficie de un servicio chárter ampliado a raíz de la acción del 25 de octubre de 2019, que suspende el servicio aéreo comercial programado a los aeropuertos de Cuba que no sean La Habana. La acción de hoy restringirá aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos, que utiliza para financiar su represión en curso contra el pueblo cubano y su apoyo desmesurado al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Al suspender los vuelos chárter públicos a estos nueve aeropuertos cubanos, Estados Unidos impide aún más que el régimen cubano obtenga acceso a divisas de los viajeros estadounidenses.

Con información de EFE

I have asked @USDOT to suspend all public charter flights to #Cuba, except Havana, and to firmly limit public charters to Havana. This action prevents the Castro regime from using the profit from revenues to repress the Cuban people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2020