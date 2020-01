Malas noticias para los fanáticos de Marvel: Doctor Strange 2 se queda sin director

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El director Scott Derrickson anunció que él y Marvel Studios se están separando por “diferencias creativas” y que dejará la dirección de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Scott Derrickson, quien dirigió la primera película de Doctor Strange en 2016, y Marvel Studios emitieron una confirmación conjunta de que ya no dirigirá la secuela de Doctor Strange. Aún así se menciona que Derrickson tuiteó que permanecerá como productor ejecutivo en el proyecto.

“Marvel Studios y Scott Derrickson se separaron de forma amistosa de Doctor Strange in the Multiverse of Madness debido a diferencias creativas,” dijo Marvel en un comunicado al sitio Variety. “Seguimos agradecidos con Scott por sus contribuciones al Universo Cinemtográfico de Marvel.”

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

