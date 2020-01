Anciana hispana asesinada en calle de Queens presentaba heridas en su zona íntima

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un joven de 21 años, identificado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) como Reeaz Khan, se encontraba detenido ayer como el sospechoso del asesinato de la anciana María Fuertes, de 92 años, ocurrido en una calle de Queens a principios de esta semana.

Por ElDiarioNY

El sospechoso fue detenido el jueves en la noche en un refugio para desamparados, y ayer fue impuesto de cargos de asesinato y abuso sexual.

Las autoridades informaron que los médicos forenses examinaban a la víctima, de origen dominicano, para determinar si había sido agredida sexualmente por el sospechoso.

De acuerdo con el jefe de detectives del NYPD, Rodney Harrison, el detenido es la misma persona que aparece en las fotos que la Uniformada dio a conocer el jueves, con el fin de que el publico ayudara a su identificación y arresto.

Poco después de que difundiera las imágenes sacadas de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la calle 27 y la avenida Liberty, en Richmond Hill, donde se reportó el crimen la madrugada del lunes, Harrison anunció en conferencia que un individuo había sido arrestado.

Fuentes de ABC News indicaron que parientes del sospechoso alertaron al NYPD tras ver la imagen que compartieron las autoridades.

Thanks to the hard work and dedication of the @NYPD106Pct Detectives and Queens South Homicide Squad, I’m pleased to announce that we’ve taken this suspect into custody. https://t.co/YPoSkH1A8T

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) January 10, 2020