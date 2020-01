Mujer encuentra una serpiente dentro de su auto mientras conducía en Pembroke Pines

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una mujer del condado de Broward recibió una gran sorpresa mientras conducía el viernes por la noche.

Por Local10

Según la policía, la mujer conducía por Hiatus Road en Pembroke Pines cuando notó que había una serpiente dentro de su automóvil.

Después de detenerse de manera segura, la mujer contactó a las autoridades que rápidamente respondieron para ayudarla.

El oficial de policía de Pembroke Pines, Patrick Pagliai, encendió el calentador del automóvil para sacar a la serpiente de las rejillas de ventilación del vehículo.

Earlier tonight a driver was traveling along Hiatus Road when she noticed a sssscary sight – a snake ? inside of her car! Officer Patrick Pagliai responded, coaxed the snake out of the air vents, and was able to safely catch the offending serpent (a harmless rat snake). 1/ pic.twitter.com/euHj1iGMEP

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) January 11, 2020