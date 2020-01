Boxeador se desplomó en el cuadrilátero tras vencer a su rival por nocaut en el primer round (VIDEO)

El boxeador estadounidense George Rincon sufrió un inesperado percance de salud el pasado 11 de enero luego de derrotar al argentino Diego Pérez por nocaut en el primer ‘round’.

Por RT

Rincon derribó tres veces a su contrincante en menos de tres minutos, llevando así al árbitro de la pelea a darla por terminada. Algunos segundos después de ser anunciado como ganador, el norteamericano se acercó a su esquina y colapsó tras sufrir un convulsión en pleno cuadrilátero, según informa el portal BoxingScene.

El personal médico de la arena Alamodome de San Antonio (Texas) se apresuró a asistir al púgil, quien recobró el conocimiento y logró ponerse de pie de nuevo. Finalmente fue trasladado a un hospital.

En la redes sociales circula un video de minutos después del combate en el que se observa a Pérez sentado en un taburete y a varias personas rodeando a Rincon — quien yace en la lona— mientras es examinado.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX

