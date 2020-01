Los mejores conciertos en Miami esta semana

Posteado en: USA

Este martes, New Order iniciará su primera residencia en los Estados Unidos en el Filmore Miami Beach. Todavía hay un número limitado de boletos disponibles para el evento tan esperado, que probablemente atraerá a los fanáticos del postpunk de toda la Florida. El cantante de blues australiano CW Stoneking, junto con invitados especiales aún por anunciar, llenará Shirley’s en Gramps con vibraciones de raíz el miércoles. Reina de las lentejuelas y las canciones de amor, Celine Dion serenatará a las multitudes en el American Airlines Arena este viernes, preparando los corazones de los miamenses antes del Día de San Valentín. El peso pesado del hip-hop Denzel Curry representará a Carol City este sábado para uno de los espectáculos más publicitados que el sur de Florida ha visto en mucho tiempo. Para Zeltron World Wide, el rapero luchará contra el JID de Atlanta en un enfrentamiento musical para las edades.

Por: Miami New Times

Here’s your music calendar for January 13 through 19. Stay ahead of all upcoming shows with New Times’ Miami concert calendar.

Lunes 13 de enero

DJ Jarobi: 8 pm, gratis. 1-800-Lucky, 143 NW 23rd St., Miami, 305-768-9826, 1-800-lucky.com .

Ira Sullivan y Dave Liebman: 8 pm, $ 15- $ 25. Open Stage Club, 2325 Galiano St., Coral Gables, 305-441-7902, openstageclub.com .

Philippe Lemm Trio: 9 pm, gratis. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com .

Lunes de orgullo: With DJ Jay McCracken, 4 p.m., Free. Bar Rita, 1401 S. Andrews Ave., Fort Lauderdale, 954-990-6658, barritaftl.com.

Martes 14 de enero

Baraja presenta los martes: 8 pm, gratis. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971,

Leo Medina: 10 pm, $ 20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com .

Nuevo pedido: 8 pm, $ 78.50- $ 120.50. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com .

Otto Santana Trio: 9 pm, gratis. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com .

Volen Sentir: Con Archila, medianoche, Gratis- $ 10. No se siente en los muebles, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com .

C.W. Stoneking Foto de Kane Hibberd.

Miércoles 15 de enero

CW Stoneking: 9 pm, $ 12- $ 15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 305-699-2669, gramps.com .

Gabriel Godoy Trio: 7 p.m., Free. The Citadel, 8300 NE Second Ave., Miami, 305-908-3849, thecitadelmiami.com.

Mandy y sus amigos: con Ryley Smith, Snow Moon y Joe’s Truck Stop, 8 pm, gratis. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com .

Nuevo pedido: 8 pm, $ 78.50- $ 120.50. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com .

Tommy Mara y los Crests: 7:30 pm, $ 15. Centro Cívico Emma Lou Olson, 1801 NE Sixth St., Pompano Beach, 954-786-4111.

Volen Sentir: With Archila, midnight, Free-$10. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Words & Wine Open Mic: Con 2Dwn y otros., 9 pm, Gratis. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com .

Yissel: 10 pm, $ 20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611,11miami.com.

Jueves 16 de enero

Escena de la cama: 9:30 pm, gratis. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com .

Black Tusk: 9 pm, gratis. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com .

Dog Deux Prison: Con Prison Warder, Deux Pooch y Dog Heat, 9 pm, $ 5. Churchill’s Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com .

Cuarteto Jonathan Kreisberg: 8 pm, $ 20- $ 25. Open Stage Club, 2325 Galiano St., Coral Gables, 305-441-7902, openstageclub.com .

Señor Grey: 10 pm, $ 20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com .

Ritmos: 11 pm, gratis. Casa del árbol, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com .

Shonky: Con Martinek, 11 pm, $ 10- $ 20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com .

Esto termina: con Patrick Walsh, 7-11 pm, gratis. The Citadel, 8300 NE Second Ave., Miami, 305-908-3849, thecitadelmiami.com .

Afrobeta Foto de Juan Vergara.

Viernes 17 de enero

Afrobeta: 10 pm, gratis. Minnie’s Disco, 223 NW 23rd St., Miami, facebook.com/minniesdisco .

Ana Maria Perera: 9 pm, $ 25- $ 30. Hoy Como Ayer, 2212 SW Eighth St., Miami, 786-343-2822.

Brohug: 11 pm, Gratis- $ 15. Casa del árbol, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Celine Dion: 7:30 pm, $ 105- $ 305. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, aaarena.com .

Davide Squillace: 11 pm, $ 10- $ 30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com .

DJ Hollywood: 10 pm, $ 15- $ 20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida .

En vivo: 10:30 a.m., $ 7. Miramar Cultural Center, 2400 Civic Center Pl., Miramar, 954-602-4500, miramarculturalcenter.org .

Lil Keed y Lil Gotit: 7 pm, $ 40. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net .

Nd_baumecker: 10 pm, $ 10- $ 15. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Nuevo pedido: 8 pm, $ 78.50- $ 120.50. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com .

Paradise Disco: 4 p.m., Free. No. 3 Social, 50 NW 24th St., Miami, 305-395-5811, no3social.com.

Queensrÿche: 7:30 pm, $ 33. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net .

Rice & Beats: Con Oscar G y Lazaro Casanova., 6 pm, Gratis. 1-800-Lucky, 143 NW 23rd St., Miami, 305-768-9826, 1-800-lucky.com .

Poder del gato Photo by Eliot Lee Hazel

Saturday, January 18

365 AfterParty: con Cat Power y Dan Milewski, 10 pm, $ 100. Faena Forum, 3400 Collins Ave., Miami, 305-534-8800.

Aaron Dilloway: With Die Riehe, Ironing, Pewbert, and others, 8 p.m., $8. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Amaury Gutiérrez: 9 pm, $ 50- $ 60. Hoy Como Ayer, 2212 SW Eighth St., Miami, 786-343-2822.

Ana Popovic: 7:30 p.m., $35-$45. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Art Department: 11 p.m., $10-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Caleb Calloway: With Miguelle, Andy Martinez, and Nicole Gallamini, 10 p.m., $20-$40. Inhale Miami, 6310 NE Second Ave., Miami, 786-391-1897, inhalemiami.com.

Celine Dion: 7:30 pm, $ 106- $ 305. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000,aaarena.com.

Denzel Curry y JID: 7 pm The Warehouse en Magic City Innovation District, 6301 NE 62nd St., Miami, 786-766-7334, magiccitydistrict.com .

DJ Tillery James: 10 pm, gratis. The Anderson, 709 NE 79th St., Miami, 305-757-3368, theandersonmiami.com .

Drogas: 7 pm, gratis. The Citadel, 8300 NE Second Ave., Miami, 305-908-3849, thecitadelmiami.com .

Esencia: con Le Brion, Ze Wilson, Sawaya y otros, 9 pm, Gratis- $ 10. McSorley’s Beach Pub, 837 N. Fort Lauderdale Beach Blvd., Fort Lauderdale, 954-565-4446, mcsorleysftl.com .

Laidback Luke: Noon, $20-$25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Lissade: Con Max Baum, 10 pm, gratis. Minnie’s Disco, 223 NW 23rd St., Miami, facebook.com/minniesdisco .

Marcellus Pittman y Rick Wilhite: 11 pm, $ 10- $ 30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447,floydmiami.com.

MegaRave 2020: 10 pm, gratis. Calle respetable, 518 Clematis St, West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com .

Moxie: 10 p.m., $10-$15. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Nuevo pedido: 8 pm, $ 78.50- $ 120.50. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com .

Oliver Smith 11 p.m., Free-$15. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Turno: 10 pm, $ 20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com .

Cuarteto de saxofón de la Universidad de Miami: 7 pm, gratis- $ 20. Primera Iglesia Metodista Unida de Coral Gables, 536 Coral Way, Coral Gables, 305-445-2578, fumccg.org .

WD Miller: con Aaron Boyd, 10 pm, gratis. Poorhouse, 110 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-522-5145, poorhousebar.com .

Wordsworth: Con Ben Phrases, 4 Heaven Sake, John G y otros, 7 pm, $ 10. C&I Studios, 541 NW First Ave., Fort Lauderdale, 954-357-3934, c-istudios.com .

Eric Hutchinson Foto de Shervin Lainez

Domingo 19 de enero

The Ambient Room: con David Brieske, Ctrl.Opt, Richard V. (Noir Age) y otros, de 4 a 8 pm, gratis. Técnica Records, 880 NE 79o St., Miami, 786-717-6622, techniquerecords.com .

Y todo ese jazz: con la Miami Symphony Orchestra, 6 pm, $ 25- $ 90. Edificio Moore, 4040 NE Second Ave., Miami, 305-531-8700, miamidesigndistrict.net .

Eric Hutchinson: 7 pm, $ 20. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net .

Domingos de reggae: con Kulcha Shok, 12-4 pm, gratis. The Oak Garden, 791 NW 20th St., Miami, facebook.com/pg/theoakgardenog .

Valentino Khan: Noon, $15-$20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.