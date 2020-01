Pence reiteró que EEUU apoya a la Asamblea Nacional tras imponer sanciones a diputados corruptos

El Vicepresidente de los EEUU Mike Pence informó nuevas sanciones para aquellos que apoyaron al régimen de Maduro en el intento de golpe al parlamento venezolano.

“Hoy, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra las 7 personas que llevaron a cabo los intentos de Maduro de frustrar la democracia en las elecciones de la Asamblea Nacional de la semana pasada”, expreso Pense.

Asimismo, indicó que el apoyo al Presidente (E) Juan Guadó seguirá hasta recuperar la libertad de Venezuela.

Today the US imposed new sanctions against the 7 individuals who carried out Maduro’s attempts to thwart democracy at last week’s National Assembly elections. We will continue to stand with @jguaido and the people of Venezuela until they regain the #libertad they deserve!

