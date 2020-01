VIRAL: Una chica encontró a su abuelo fallecido en la calle gracias a Google Maps (Video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una chica llamada Yajaira encontró a su abuelo fallecido gracias a la función ‘Street View’ de Google Maps, según lo anunció este martes en Twitter con un emotivo mensaje acompañado de las imágenes de su ser querido en Labor de Guadalupe (Durango, México).

“Mi abuelo falleció hace unos años. No pudimos decirle adiós”, reza su mensaje, que ya ha obtenido más de 444.000 ‘me gusta’. “Ayer descubrimos que Google Maps, finalmente, condujo a través de su granja y, como teníamos curiosidad de pasar por ella, donde termina el camino está mi abuelo, sentado allí”, continúa su mensaje, acompañado de un emoticono llorando.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. ? pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ — yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020

Otros usuarios se animaron a hacer lo mismo y en los comentarios también compartieron imágenes en las que aparecen familiares fallecidos ‘inmortalizados’ por la aplicación de Google. Uno de los usuarios encontró incluso a su mascota.

My grandpa too! Marked 8 years on December 2019 since he’s been gone ?? pic.twitter.com/xvDIXDYwHF — RoseBud (@RufussMom) January 8, 2020

Same with my dad? about to be 3 years?? pic.twitter.com/zPkDFpPyv0 — Dre Day?? (@mermaidsbisshh) January 8, 2020

Same thing with my abuelo we can see him just relaxing outside our house in Mexico. Everytime I miss him especially during this time I always go back to it ?? pic.twitter.com/sHeOb9g7s2 — J A C K I E (@tilin98) January 8, 2020