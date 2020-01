Un avión roció accidentalmente gasolina sobre más de 20 personas en Los Ángeles (Videos)

Un avión en ruta al aeropuerto de Los Ángeles para un aterrizaje de emergencia tuvo que liberar combustible que cayó sobre el patio de una escuela, causando heridas leves a 17 niños y nueve adultos.

La gasolina del avión también cayó sobre otro centro educativo pero sin causar daño alguno.

La aeronave de Delta, que cubría la ruta Los Ángeles-Shanghái, tuvo que regresar poco después del despegue debido a “problemas con un motor”, indicó a la AFP, Adrian Gee, portavoz de la aerolínea.

"Why is it so low?" Video shows a Delta plane dumping jet fuel over at least three Southern California schools as it returns to Los Angeles International Airport for an emergency landing; all injuries have been declared minor, authorities say https://t.co/3CKBmsg3Af pic.twitter.com/7pazLmP607

