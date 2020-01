¡Increíble! Capturan a una cobra vomitando una botella de plástico (video)

Un video de una serpiente arrojando una botella de plástico tiene a los internautas completamente aterrorizados. El video de 48 segundos de duración, que ha sido compartido por un funcionario del Servicio Forestal Indio, Praveen Kaswan, ha sido visto alrededor de 30,000 veces.

Por News 18

Traducción libre de lapatilla.com

En el clip, se puede ver que la serpiente está siendo empujada por un hombre después de lo cual, con cierta dificultad, puede arrojar la botella de plástico. Kaswan ha subtitulado el video diciendo: “Cuando se trata de #plástico no hay nada llamado como tirar a la basura. Vea cómo el plástico de un solo uso, como las botellas, afecta la vida silvestre y otras especies. El video puede molestarte”.

En otro tuit, Kaswan informó que la serpiente es una Cobra y que por eso fue capaz de vomitar, si hubiera sido otro animal, no hubiera podido hacerlo.

“Es una cobra. Es capaz de devolverlo. Otros animales no pueden hacer eso. Morirán de dolor ”, tuiteó Kaswan.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020