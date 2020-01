Un enorme socavón en China se tragó un autobús que dejó 6 muertos y 10 desaparecidos (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un gigantesco socavón se abrió repentinamente en una carretera de una gran ciudad de China, tragándose un autobús lleno de pasajeros y causando 6 muertos y diez desaparecidos, informaron medios públicos.

El hormigón de una calle muy frecuentada de Xining, capital provincial de Qinghai (noroeste), cedió el lunes hacia las 17H30 (09H30 GMT) y se hundió, tragándose el vehículo hasta la mitad y provocando una explosión, indicó la televisión pública CCTV.

Un video publicado por la agencia de prensa China News Service muestra a los peatones apartándose del agujero que se formó delante de una parada de autobús, y por el que cayó el autocar, que prácticamente estaba en posición vertical.

Las operaciones de rescate seguían en marcha y se abrió una investigación para determinar el origen del accidente, informó CCTV, que precisó que el estado de 16 personas heridas era “estable”.

En unas fotos publicadas por la agencia de prensa oficial Xinhua se ven las operaciones de rescate, que implicaron el uso de grúas.

No es la primera vez que un incidente de este tipo ocurre en China.

En 2016, varios viandantes cayeron en un agujero que se abrió de golpe en una calle de la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia de Henan (centro).

Una investigación de los bomberos estableció que el hundimiento pudo deberse al alcantarillado, que habría cedido ante las fuertes lluvias.

En 2013, cinco personas murieron cuando un agujero de 10 metros de profundidad se abrió de repente en un barrio industrial de Shenzhen (sur).

AFP

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.

Explosions and fire are visible from the sinkhole.

This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX

— W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 13, 2020