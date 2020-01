Vecchio denunció sobre un presunto plan para arremeter contra la vida de Juan Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, afirmó este miércoles tras un encuentro con el Caucus del Congreso de Estados Unidos para Venezuela, que quedó develado un plan de la dictadura de Nicolás Maduro para, mediante una emboscada armada, atentar contra la vida del Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, y ejecutar de esta manera un magnicidio contra quien es el único mandatario legítimo.

“El régimen de Maduro lo único que tiene a la mano es la violencia y las armas. Con los videos que hemos visto podemos afirmar que aquí estaba montada una emboscada para agredir y asesinar a diputados y al Presidente Interino de Venezuela, existen elementos suficientes para alertar la intención de un intento de magnicidio contra el Presidente Juan Guaidó”, dijo Vecchio a la salida del encuentro con congresistas estadounidenses.

El embajador venezolano estuvo acompañado por los diputados de la Asamblea Nacional venezolana en situación de exilio forzado, Miguel Pizarro, José Guerra y Juan Andrés Mejía, quienes se reunieron con sus pares estadounidenses Mario Díaz-Balart, Donna Shalala y Michael Waltz.

El diputado Guerra explicó que “los diputados del congreso venezolano fueron objeto de una emboscada por bandas paramilitares, con armas de fuego y otros objetos contundentes dispararon contra los vehículos para tratar de asesinar a diputados. Estas bandas paramilitares también agredieron a los maestros venezolanos que iban a acompañar, en la celebración de su día, la sesión del Parlamento. Maduro tiene un cerco militar porque tiene terror de que la Asamblea Nacional siga sesionando en su sede, denunciamos que hoy el Palacio Federal Legislativo está militarizado”.

Vecchio informó que durante este encuentro con el Caucus para Venezuela, actualizaron a os congresistas sobre los hechos que han ocurrido recientemente en el país, donde el régimen de Maduro intentó tomar por asalto la Asamblea Nacional. “Reafirmamos que el único Presidente legítimo de la Asamblea Nacional y de Venezuela es Juan Guaidó”.

En este sentido, precisó que “lo único que le queda al régimen es la agresión, nada de eso va a detener la voluntad de los diputados de sesionar, se dio la sesión. Le corresponde a la comunidad internacional condenar e implementar acciones que conduzcan a la transición en Venezuela. Nuestra fuerza va a continuar hasta que logremos la libertad del pueblo venezolano, no podemos solos y necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional, especialmente en acciones. Cuando un régimen utiliza la represión y la violencia, es porque perdió el pueblo”.

Today, the #Venezuela Democracy Caucus met with @carlosvecchio and members of the @AsambleaVE to discuss recent developments & #Maduro’s failed attempt to take control. The U.S. continues to stand behind Venezuela’s legitimate president @jguaido. Freedom will prevail ?? pic.twitter.com/VwlvY16Bd4

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) January 15, 2020