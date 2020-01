Trump: EEUU podrá recuperar 250 mil millones tras acuerdo con China

El presidente de los Estados unidos, Donald Trump, se pronunció tras la firma del acuerdo de con China para evitar la guerra comercial por los aranceles de las importaciones.

lapatilla.com

“¡Uno de los mejores acuerdos comerciales que se haya hecho! También es bueno para China y nuestra relación a largo plazo. 250 mil millones de dólares volverán a nuestro país, y ahora estamos en una excelente posición para comenzar la Fase Dos. ¡Nunca ha habido algo así en la historia de los Estados Unidos! USMCA SIGUIENTE!”, escribió el mandatario.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020